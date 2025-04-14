Спальня Дженніфер Еністон — стримана розкіш, яку легко повторити у себе вдома

Тренд "тихої розкоші" у дизайні інтер'єру з'явився ще у 2023 році. Втім, він витримав випробування часом і досі залишається популярним. Жодне інше приміщення не відображає цю естетику так добре, як спальня Дженніфер Еністон.

Спальня Дженніфер Еністон створена голлівудським дизайнером Стівеном Шедлі. Її основною родзинкою є ліжко, розташоване на волоському п'єдесталі і підняте над підлогою на килимовій платформі, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Як створити спальню за прикладом Еністон

Також у просторі є лампи, спроектовані дизайнером Джеймсом Монтемом та розкішне постільне приладдя. Хоча спальня Дженніфер Еністон є унікальною, створити схожу елегантну атмосферу у власній спальні цілком можливо.

Який вигляд має спальня Еністон: дивіться фото

Щоб досягти вигляду "тихої розкоші" в спальні, ключове значення має високоякісна постільна білизна. Вона не лише стильна та елегантна, але й комфортна для сну.

Після оформлення ліжка додайте у простір декоративні акценти з багатими текстурами. Подумайте про овечі килимки, кашемірові пледи, а також елементи на приліжкових тумбах, наприклад, стоси дизайнерських книжок і стримані вази з квітами і зеленню.

Експерти також рекомендують прикрашати кімнату антикваріатом чи то симетричними лампами, чи більшими меблями, такими як приліжкові тумбочки або комоди.