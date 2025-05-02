Дизайнери поділилися, який меблевий тренд буде повсюди в 2025 році

Останнім часом фахівці помічають повсюди тренд, який обіцяє мати справжню стійкість. Ідеться саме про вигнуті меблі.

Ці заокруглені предмети меблів відчуваються актуальними та водночас позачасовими, і, що не мало важливо, добре поєднуються з різними стилями та плануваннями інтер'єрів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Меблевий тренд, який ви побачите всюди

Насправді, меблі такої форми можуть чудово вписатися в незручні куточки, з якими ви не знаєте, що робити. Тож, як ефективно втілити цю ідею?

Поєднуйте вигнуті та кутові меблі. "Багатьом подобаються меблі з вигнутими та органічними формами", — каже дизайнер. За його словами "є щось у тому, як вони вписуються в простір".

Поєднайте круглий журнальний столик із пишним диваном. Додаючи предмети, які вириваються з "монотонності квадратів і прямокутників", можна додати в кімнату нотку драматизму. За словами фахівців, круглі дивани ідеально підходять для кімнат із вигнутими лініями – вони природно заповнять простір і виглядатимуть так, ніби вбудовані в нього.

Гарне емпіричне правило – додати круглий журнальний столик, який природно поєднуватиметься з диваном. Це створює гармонію між двома предметами, оскільки круглий журнальний столик легко вписується в вигин дивана.



Круглий журнальний столик із пишним диваном в кімнаті / Фото Francisco Rosario DDReps

Вигнуті меблі можна використовувати для забезпечення комфорту під час розмови. Вони роблять простір більш органічним і привабливим.

Додати вигнуті елементи до вашого дому простіше, ніж ви думаєте; навіть кілька предметів, таких як журнальний столик, килим або обертове крісло, можуть змінити атмосферу,

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