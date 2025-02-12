Сто років популярності: як у 2025-му переосмислюють стиль артдеко

Тренди у світі дизайну інтер'єру доволі мінливі, деякі з них назавжди відходять у минуле після піку популярності. Однак це не стосується стилю артдеко, який не втрачає популярності ось уже сотню років.

Стиль артдеко виник у 1925 році, дебютувавши на Міжнародній виставці сучасного декоративного та промислового мистецтва в Парижі. Відтоді артдеко поширився на усі континенти і здобув любов дизайнерів та власників будинків. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Інтер'єр у стилі артдеко характеризується геометричними візерунками, яскравими кольорами та розкішними матеріалами. Він водночас є сучасним і історичним. У цьому стилі важливо використовувати сміливі кольори – червоний, синій, зелений, золотий.

Зрозуміло, що з 1925 року артдеко змінився і набув сучасних рис. Дизайнери розповіли, як створити вдалий інтер'єр з традиційним артдеко, який матиме свіжий вигляд навіть через сотню років.

Ідеї інтер'єру у стилі артдеко

Дизайнер Едді Маестрі поєднує класичну розкіш з сучасними інноваціями. В інтер'єрі на фото нижче, який виконаний у стилі артдеко, дизайнер використав химерні шпалери, розписані вручну, та широкі, вигнуті панелі, виготовлені з бурого дерева і латуні. Дзеркальна стеля візуально додає більше простору. Ці елементи поєднують розкішний дух епохи і водночас створюють відчуття сучасного дизайну.



Вітальня у стилі артдеко / Фото Дженіфер Макнейл Бейкер

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Дизайнер Алі Махов здивував поєднанням артдеко та сільського стилю. Ці два стилі інтер'єру, які на перший погляд здаються абсолютно непоєднуваними, насправді чудово доповнюють один одного. Природні матеріали та сучасні елементи створюють унікальний простір.



Поєднання артдеко і сільських мотивів / Фото Джейн Бейлс

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У 2025 році артдеко перетвориться на "декотех". Яскраві геометричні мотиви, вигравірувані лазером на сучасних матеріалах, мають неперевершений виглдя. Це поєднання гламуру 1920-х років з екологічним мінімалізмом нашої епохи,

– сказала дизайнерка Джульєтт Томас.

Вона радить використовувати футуристичні деталі в інтер'єрі та блискучі поверхні.



Сучасний стиль артдеко / Фото Джульєтти Томас

Щоб створити інтер'єр у стилі артдеко, використовуйте бронзові, латунні та золоті акценти у меблях. Ще однією родзинкою стилю є розкішні люстри та лампи.

Не бійтеся створювати інтер'єр у стилі артдеко, адже його столітня популярність говорить про те, що цей стиль – точно позачасовий.