Місце, де створюються гучні хіти: Монатік показав свою стильну і затишну музичну студію

Київській студії відомо українського артиста Дмитра Монатіка майже вже 10 років. В цьому приміщенні велика кількість музичних нагород й артоб'єктів, що робить його дуже стильним і водночас затишним.

Про це пише 24 Канал з посиланням на випуск "По хатах" на Люкс ФМ, гостем якого і став Монатік.

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Студія Монатіка у Києві

Саме приміщення – власність артиста, проте чітку ціну купівлі він не пам'ятає. Вона варіюється в районі 80 – 120 тисяч доларів.

Як зазначив Дмитро, студія – наче його другий дім. Тут виконавець буває щодня, окрім вихідних в суботу та неділю. В основному він працює там із 12 до 19 години. Саме тому облаштував студію дуже затишною та комфортною.

При вході в приміщення є невеликий коридорчик з незвичайними вішалками, які схожі на артоб'єкт. Над ними розміщена світлодіодна LED підсвітка, яка створює додатковий фокус уваги на ці обʼєкти та дарує затишок. Ці вішалки справді мають унікальний вигляд і, як розповів сам Дмитро, вийшло так, що ніхто ніколи на них одяг і не вішав. Також там розміщено декілька фігурок Bearbrick.

Далі розміщена мінікухня у світлих кольорах з білими шафками та чорною стільницею. Крім цього, в цьому просторі є і невелика робоча зона.

Який вигляд має музична студія MONATIK / Фото Люкс ФМ

Після цього вже розміщена кімната, де створюється та записується музика. Там розташований невеликий жовтий диванчик, позаду якого безліч нагород (Музвар, YUNA, M1 Music Awards, ViVa, "Голос. Діти 4 сезон" тощо).

Загалом студія нагадує справжній артпростір: велика кількість картин, статуеток з коміксів, артоб'єктів. Також там є фортепіано, гітари та інші інструменти, необхідні для створення музики.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що колишній пентхаус Міка Джаггера продається. Так, оселя з'явилася на ринку нерухомості за 7 мільйонів доларів.