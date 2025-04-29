Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на выпуск "По домам" на Люкс ФМ, гостем которого и стал Монатик.

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Студия Монатика в Киеве

Само помещение – собственность артиста, однако четкую цену покупки он не помнит. Она варьируется в районе 80 – 120 тысяч долларов.

Как отметил Дмитрий, студия – как его второй дом. Здесь исполнитель бывает ежедневно, кроме выходных в субботу и воскресенье. В основном он работает там с 12 до 19 часов. Именно поэтому обустроил студию очень уютной и комфортной.

При входе в помещение есть небольшой коридорчик с необычными вешалками, которые похожи на арт-объект. Над ними размещена светодиодная LED подсветка, которая создает дополнительный фокус внимания на эти объекты и дарит уют. Эти вешалки действительно имеют уникальный вид и, как рассказал сам Дмитрий, получилось так, что никто никогда на них одежду и не вешал. Также там размещено несколько фигурок Bearbrick.

Далее размещена миникухня в светлых цветах с белыми шкафчиками и черной столешницей. Кроме этого, в этом пространстве есть и небольшая рабочая зона.

Как выглядит музыкальная студия MONATIK / Фото Люкс ФМ

После этого уже размещена комната, где создается и записывается музыка. Там расположен небольшой желтый диванчик, позади которого множество наград (Музвар, YUNA, M1 Music Awards, ViVa, "Голос. Дети 4 сезон" и т.д.).

В целом студия напоминает настоящее арт-пространство: большое количество картин, статуэток из комиксов, артобъектов. Также там есть фортепиано, гитары и другие инструменты, необходимые для создания музыки.

Напомним, ранее мы рассказывали, что бывший пентхаус Мика Джаггера продается. Так, жилище появилось на рынке недвижимости за 7 миллионов долларов.