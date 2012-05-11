"Дім тепер – це ніби продовження тіла і навіть терапія": інтерв'ю з декораторкою Веронікою Зубко

Кожен при облаштуванні своєї домівки намагається додати цікавих дизайнерських рішень до свого інтер'єру, щоб надати йому стильного і вишуканого вигляду. Однак по-справжньому затишним сучасний інтер'єр стає тоді, коли дизайн у ньому наповнений особливим комфортом.

Вероніка Зубко, одна з найвідоміших українських декораторок, знає, що комфорт – це не про розкіш, а про турботу. В інтерв'ю 24 Каналу вона розповіла, чому інтер'єр може стати важливим інструментом для змін у житті, як українці шукають не просто красивий простір, а куточок безпеки після лютого 2022 року. Експертка поділилася, чому маленькі радощі стали справжніми героями в декорі цього року.

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Роль комфорту та сприйняття простору після 24 лютого

Вероніко, як би ви описали роль комфорту в житті сучасної людини – це про естетику чи про емоційний щит?

Комфорт – це не про розкіш, а про турботу. Коли базові потреби задоволені, ми починаємо ставити питання: "А як я хочу жити?". І саме тоді естетика стає способом повернути відчуття себе.

До комфорту люди звертаються, коли відчувають потребу в змінах всередині. Коли ми перестаємо жити на автоматі та починаємо усвідомлено ставитись до себе, ці відчуття переносяться і в наш простір. Наприклад, для когось ароматична свічка або певний запах – це не просто дрібниця, а символ безпеки та комфорту.

Декор перестає бути просто "красивими предметами" і стає частиною життя та емоційної прив'язаності. Важливо не те, що навколо нас, а як ці предмети допомагають нам відчути себе в просторі. Комфорт завжди відповідатиме і за естетику, і за емоційний щит.



Комфорт – це про турботу / Фото Unsplash (Roberto Nickson)

Як, на вашу думку, змінилось ставлення українців до домашнього простору після 24 лютого 2022 року? Чи можна сказати, що зараз українці шукають не "ідеальний інтер'єр", а "простір безпеки"?

Після 24 лютого 2022 року ставлення до дому змінилося кардинально. У своїй книзі "Точка G твого будинку" я пишу: "Дім – це не про метраж і не про гарну картинку, це місце, де тобі не треба пояснювати".

Ми всі змінилися та навчилися жити в умовах, де навіть базові речі не завжди гарантовані. Простір навколо почав сприйматися інакше, а люди перестали мріяти про "ідеальну кухню", бо тепер вони шукають "куточок безпеки".

Наш дім перестав бути просто фоном – він став чимось глибшим, ніби продовженням тіла, емоційною оболонкою, а подекуди навіть терапією. Тож ні, сьогодні не час для глянцевого ідеалу, зараз час для простору, який чесний, свій, теплий і справжній.

Як прості зміни можуть створити вау-ефект в домівці

Які найпростіші кроки можуть змінити сприйняття квартири на 180 градусів, навіть без великого бюджету?

Я часто кажу своїм учням, що необов’язково купувати нове, адже іноді достатньо подивитися на речі інакше.

Почати можна зі світла. Переставте лампу, додайте торшер, змініть температуру освітлення і простір одразу стає м'якшим або яснішим, змінює настрій. Далі – ревізія речей. Ми звикаємо до візуального шуму, який не помічаємо щодня, але щойно прибрати зайве, так відразу дім починає звучати інакше, спокійніше.

І ще одна річ – додайте щось "своє". Це може бути подушка з подорожі, старе дзеркало чи абажур, куплений випадково, навіть маленька деталь оживляє простір і створює відчуття "свого сліду".



Іноді найпростіші речі можуть змінити сприйняття простору / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Можете поділитися прикладом, коли дуже прості зміни створили вау-ефект у квартирі або офісі?

Одним із таких прикладів був проєкт, де сім'я з маленькими дітьми жила в просторі, який виглядав як дитячий садок. Вітальня була заповнена іграшками, кольоровими меблями, посудом із ведмедиками – все ніби кричало: "Тут тільки діти!". Доросле життя було наче поставлено на паузу.

Ми не робили капітальний ремонт, але ми змінили підхід до простору. Визнали, що квартира повинна бути місцем для всіх членів родини. Ми повернули спальню мамі не тільки фізично, а й сенсово. Пастельні кольори замінили на глибші, доросліші відтінки, додали текстиль, дзеркало, змінили освітлення.

Результат був вражаючим. Кімната, яка раніше була лише місцем для сну, стала простором для відновлення та дозволом дорослим бути дорослими та видимими у своєму домі.

Якщо людина хоче змінити щось у своєму житті, чи варто почати з інтер'єру?

Зміни не завжди починаються з інтер'єру, але він може стати тим мостом, який веде до них. Простір, в якому ми живемо, – це перший і найчесніший діалог із собою. Коли навколо все змінюється, ми часто не знаємо з чого почати, – і ось тут дім стає тим місцем, яке допомагає нам повернутись до себе.

Наш дім говорить з нами щодня: він кричить безладом, шепоче світлом, надихає або ігнорує. Коли ми починаємо прибирати, пересувати речі, додавати світло, то насправді починаємо говорити з собою. Простір стає інструментом, який може або тримати нас у минулому, або підказати напрямок для руху вперед.



Декораторка розповіла, чи варто починати з інтер'єру, якщо хочеться щось змінити в житті / Фото, надане 24 Каналу

Чи є принципи home staging корисними для щоденного життя?

Так, і ще й як, але перед тим варто зрозуміти, чому для багатьох українців це досі звучить як щось "не про нас".

У світі home staging є усталеним поняттям, повноцінною професією та розвиненою індустрією. Її завдання полягає в тому, щоб перетворити простір на місце емоційного резонансу – для продажу, оренди або щоденного життя. У Нідерландах, США чи Франції це звичний етап підготовки квартири, подібно до макіяжу перед фотосесією, але макіяж у цьому випадку не маскує, а підкреслює те, що вже є цінним.

Тепер про нас. В українській культурі майже відсутня традиція прикрашати дім заради себе. Ми тривалий час жили в умовах виживання, а не вибору.

У нас часто не було зайвих ресурсів, щоб обирати між "гарним" і "дуже гарним". Ми маємо досвід колоніального минулого, де дім мав бути скромним, а не особистим. Естетика вважалася розкішшю, а не частиною базових потреб. У такому контексті home staging – це не просто про красивий інтер'єр, а про внутрішній дозвіл запитати себе: "Що я хочу?".

Я вірю, що home staging може стати побутовим інструментом поваги до себе. Це як щоденний жест турботи: застелити ліжко не для гостей, а для себе, бо ти цього варта. Самоствердження починається з маленьких ритуалів, а той, хто прикрашає дім для себе, вже не просто мешканець, а творець.

Деталі в інтер'єрі – не лише про красу, а й про те, що емоційно важливе

Зараз у тренді "маленькі радощі" – текстиль, свічки, аромати, вінтажні дрібнички. Чому саме ці деталі стали такими важливими?

Після великих потрясінь ми хапаємося за дрібне, бо саме воно здається стабільним. Серветка, аромат, рамка з фото – це не просто речі, а точки повернення. Недарма багато хто забирав саме такі деталі на початку війни. Вони працюють як знак, що життя триває.



Невеликі дрібнички є дуже важливими при облаштуванні простору / Фото Unsplash (Spacejoy)

Чи можна сказати, що декор зараз – це спосіб заземлитися, створити собі точку стабільності?

Так, декор – це спосіб заземлитися і водночас залишитися собою. Коли світ навколо нестабільний, ми маємо вплив лише на власний дім, тіло та ставлення до людей.

Саме ці речі можуть стати нашою опорою, тому декор не про каприз, а про щоденний ритуал повернення до себе.

Якщо говорити про дрібнички, що дарують комфорт, ми часто згадуємо про килими. Але є запеклі противники їхнього використання в інтер'єрі, бо вони можуть зробити простір застарілим. Чи справді цей елемент декору може створити такий ефект?

Килим – це як голос у музиці, якщо він фальшивить, це одразу помітно, але якщо він підібраний правильно, то він просто об'єднує весь простір.

Я обожнюю килими, бо вони додають інтер'єру глибини. А ось старість читається не в килимі, а в тому, чи є у просторі контекст.

Актуальні тренди дизайну інтер'єру у 2025 році

Як ми знаємо, моді властива циклічність, і сфера дизайну – не виняток з правил. Які тренди в інтер'єрі у 2025 році ви б виокремили?

Мода циклічна, і сфера дизайну не є винятком. Як людина, яка видає трендбуки двічі на рік, відвідує ключові виставки в Європі та спілкується з дизайнерами, декораторами і трендфоркастерами, можу впевнено сказати: 2025 рік – це не про форму, а про відчуття.

Я виокремлю 4 основні напрямки цьогорічних трендів:

Повернення до текстури. Люди хочуть не просто бачити інтер'єр, а торкатися до нього. Оббивки з петлястої вовни, кераміка з нерівною глазур'ю, камінь, що зберігає дотик, – тактильність повертає нам присутність. Це нова сенсорність.

Люди хочуть не просто бачити інтер'єр, а торкатися до нього. Оббивки з петлястої вовни, кераміка з нерівною глазур'ю, камінь, що зберігає дотик, – тактильність повертає нам присутність. Це нова сенсорність. Пам'ять в інтер'єрі. Вінтаж, артефакти, знайдені речі з блошиних ринків або сімейного горища – тепер це не просто декор. Простір більше не має бути ідеальним, він має бути справжнім.

Вінтаж, артефакти, знайдені речі з блошиних ринків або сімейного горища – тепер це не просто декор. Простір більше не має бути ідеальним, він має бути справжнім. Нестандартне освітлення. Абажури, неон, м'яке розсіяне підсвічування, гібридні об'єкти. Люди хочуть змінювати атмосферу ввечері, так само як змінюють музику. Освітлення стає інструментом настрою, а не просто функцією.

Абажури, неон, м'яке розсіяне підсвічування, гібридні об'єкти. Люди хочуть змінювати атмосферу ввечері, так само як змінюють музику. Освітлення стає інструментом настрою, а не просто функцією. Колір-стан. Ми більше не питаємо: "Який колір у тренді?". Ми питаємо: "Якого кольору мені хочеться, щоб жити сьогодні?". Це не про палітру, а про психологію. Трендом стає темперамент кольору: складні відтінки та несподівані поєднання, бо в кожному домі зараз мешкає емоція.

Локальність також стає важливим трендом. Український дизайн має свій голос у світі. Все більше людей шукають речі з українським характером, і я вірю, що ця естетика сміливості стане популярною не тільки в Україні.



Вероніка Зубко розповіла про тренди в інтер'єрі у 2025 / Фото, надане 24 Каналу

Вероніко, нещодавно ми побачили вас у ролі дизайнерки і експертки шоу "PromПрокачка" на YouTube-каналі Тараса Яремія. Розкажіть, про що проєкт для вас та що змінюється в людині, коли змінюється її простір?

О, це було справжнє випробування і велика радість. Ми буквально змінили стиль життя п'яти різним людям з різними історіями, але всіх їх об'єднувало одне – інше життя вже стукало у двері. Дім чи робочий простір ставав точкою входу в цю зміну.

Нове шоу "PromПрокачка" показує просту, але важливу річ – іноді достатньо іншого бачення та кількох простих рішень, щоб дати кімнаті нове дихання.

У першому випуску ми познайомилися з неймовірною Любою – власницею квіткової студії, яка вже три роки проводить майстер-класи в дуже маленькій кімнаті. Простору критично не вистачало, а втома накопичувалась. За один день, без капітальних змін, ми перетворили її студію простою перестановкою, додаванням світла, текстилю та уваги до деталей. Звичайні речі створили незвичайне відчуття простору, з'явився комфорт, повітря і нове натхнення.

Тарас постійно жартував, мовляв, що там може змінити естетика, але навіть він зупинився, коли побачив, як ці зміни відгукуються в очах героїв. Простір починає говорити: "Ти змінився – і я теж". Для мене цей проєкт про дозвіл, про силу простих рішень та можливість знову побачити себе у просторі, який дихає з тобою в унісон.



Вероніка Зубко в проєкті "PromПрокачка" / Фото, надане 24 Каналу

І останнє: який інтер'єр для вас особисто був би найкомфортнішим у трьох словах?

У моєму просторі обов'язково має бути глибина, інтуїція та вогонь. А ще багато, непристойно багато мистецтва!