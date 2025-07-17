Є лідерами в дизайні 2025 року і будуть популярними далі: 5 найбільш трендових візерунків

Декорування трендовими візерунками будинку – це ефективний спосіб для покращення його естетики. Ретельно вибрані візерунки можуть створити відчуття тепла та затишку.

Дизайнери та експерти з текстилю поділилися думкою щодо візерунків, які цього року є лідерами в дизайні інтер'єрів. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Які візерунки в тренді?

Смуги

Експерти визначають смугасті візерунки як основний тренд 2025 року. За їхніми словами, смужка зберігає позачасову привабливість. Зокрема, цього року дизайнери використовують нетрадиційні поєднання кольорів. Дизайнерам подобається використовувати смуги, адже це надає простору структури, зберігаючи при цьому привабливу атмосферу.



Смуги – головний тренд візерунків цього року / Фото Helen Cathcart

Клітинка

Клітинка – це класичний і позачасовий візерунок, який, як очікується, буде популярним у 2025 році завдяки своїй ностальгічній привабливості. Він також надає відчуття структури, зберігаючи при цьому розслаблену та неформальну естетику.

Квіти дрібного розміру

Квіткові візерунки залишаються провідним трендом 2025 року, з помітним акцентом на невеликих дизайнах. Дрібні квіткові візерунки – чудовий варіант для покращення естетики спалень.

Папороть

Візерунки з папороттю випромінюють позачасову якість і природну елегантність та додають візуальну текстуру, не перевантажуючи простір. Дизайнери люблять їх використовувати в м'яких тональних палітрах, особливо у шпалерах, оскільки вони додають глибини та цікавості, зберігаючи при цьому спокійну та піднесену естетику.

Тваринні принти

Тваринні принти – ефективний спосіб додати драматизму кімнаті, і цей колись популярний тренд повертається у 2025 році.

Дизайнерка Ліза Шаффер зазначає, що тваринні принти, зокрема, "привносять сміливу, зібрану енергію в простір, який завжди відчувається динамічним".