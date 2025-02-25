Тренди в дизайні інтер'єру, які скоро стануть несмаком

Дизайн інтер'єру постійно змінюється: те, що ще вчора здавалося стильним і сучасним, завтра може втратити актуальність. Деякі тренди, що колись завоювали популярність, поступово здають позиції, поступаючись місцем новим ідеям.

Важливо знати, який інтер'єр втрачає актуальність, аби не прогадати під час ремонту. Про те, які дизайнерські рішення вже зовсім скоро стануть справжнім антитрендом, 24 Канал повідомляє з посиланням на @blink.design.

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Майбутні антитренди в інтер'єрі

Рейки на стіні

Цей елемент декору швидко набрав популярності і так само швидко втрачає її. Причина – у перенасиченості. Дизайнери використовували рейки всюди – на кухні, в спальні, вітальні, навіть існує плитка в ванну, яка імітує рейки.

Якщо ви хочете створити стильний інтер'єр, який ще багато років тішитиме своєю актуальність, то уникайте дерев'яних рейок для стін.



Дерев'яні рейки в інтер'єрі / Фото Pinterest

Кам'яна стіна

Таке рішення підходить лише для великих кімнат та вимагає певної стилістики в інтер'єрі. Крім того, кам'яна стіна – це досить дорогий дизайн, а тому попит на нього не великий. Такий декор не додасть простору затишку, тому більшість людей його оминає.



Кам'яна стіна у спальні / Фото Pinterest

Столи з необробленого дерева

Такі столи мають доволі грубий вигляд, а тому вибиваються з інтер'єру та роблять його незатишним. Справжнім несмаком вже зовсім скоро стане стіл з додаванням кольорової епоксидної смоли.



Антитрендовий стіл / Фото Pinterest

Звісно, важливо, щоб інтер'єр відповідав модним тенденціям та часу, однак все ж варто пам'ятати, що завжди слід орієнтуватися на власні смаки та бажання.