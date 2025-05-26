Приліжкові тумбочки: для чого вони у спальні та як їх правильно вибрати

Облаштовуючи спальню, господарі продумують все до деталей. Зокрема, вони задумуються над приліжковими тумбами.

Правильно підібрана тумбочка може додати простору не тільки функціональності. 24 Канал розповість, навіщо у спальні використовують приліжкові тумби і як їх правильно вибрати.

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Роль приліжкових тумбочок в спальні

Приліжкова тумба – важливий компонент меблів для спальні, який не тільки розширює можливості для зберігання речей, але й покращує загальну естетику та стиль кімнати.

Цей предмет слугує фокусною точкою, вносячи шар вишуканості, але не перевантажуючи простір.

Тож, приліжкові тумбочки виконують подвійну роль у спальні: вони є як практичною необхідністю, так і невід'ємним компонентом у створенні загальної атмосфери. Вони пропонують зручну поверхню для таких предметів, як лампи та книги, і водночас покращують візуальну привабливість спальної зони.

Зазвичай в тумбочках зберігають: книги, окуляри, маску для сну тощо. Також там розміщують гаджети та аксесуари до них: телефон, планшет, зарядні пристрої, навушники або пляшку з водою і склянку чи будь-які інші особисті дрібниці.



Приліжкові тумбочки виконують функціональну і естетичну роль / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Перш, ніж купувати тумбочки, варто врахувати декілька моментів, які полегшать вам вибір. Відтак, висота тумбочки біля ліжка має бути одним із пріоритетів під час її вибору.

Визначення правильної висоти приліжкової тумбочки має важливе значення для функціональності та комфорту. В ідеалі висота тумбочки повинна бути в межах 5-10 сантиметрів над матрацом або на одному рівні з ним. Це гарантує, що коли ви лежите, вам буде зручніше діставати предмети на вашому рівні або трохи вище, а не тягнутися до них.

Наступний пункт, який варто врахувати, це те, якого розміру потрібна тумбочка для зберігання речей

Однією з найцінніших функцій приліжкової тумбочки є зберігання. Спочатку зверніть увагу на площу поверхні: якщо менша площа може надати акуратний і лаконічний вигляд, то більша – зручна для розміщення більшої кількості предметів або декоративних речей.

Далі оцініть місткість тумбочки. Подумайте, які речі ви хочете тримати під рукою, наприклад, книги, маски для сну, окуляри для читання, ліки тощо.



Варто обдумати, яка за розміром та місткістю тумбочка необхідна / Фото Unsplash (Francesca Tosolini)

Звісно, ще виникає наступне питання: скільки приліжкових тумбочок необхідно для створення добре облаштованої спальні? Чи достатньо однієї тумбочки, чи додавання двох – по одній з кожного боку ліжка, забезпечить більш збалансований вигляд?

На рішення встановити одну чи дві тумбочки у спальні впливають різні фактори, зокрема стиль, функціональність і наявність вільного простору. Використання однієї тумбочки може покращити відчуття простору в кімнаті та слугувати виразним акцентом, водночас дві тумбочки можуть створити гармонійний і збалансований вигляд спальні.

Для пар вибір на користь двох тумбочок є практичним, оскільки вони забезпечують кожному з них окреме місце для зберігання необхідних речей. Вибір тумбочок двох різних стилів додасть вашій спальні індивідуальності, а однакові тумбочки покращать загальну симетрію простору.

Ще один момент, який слід врахувати – це колір приліжкової тумби. Технічно, колір тумбочки може бути будь-який, але вибір кольору має враховувати решту дизайну та колірну гаму кімнати.