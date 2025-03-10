Як наповнити кухню весною: 5 простих ідей декору

Погода на вулиці вже по-весняному тепла, тож прийшов час заповнити і свій дім весняним настроєм. Час заховати теплі пледи і змінити темні чохли на подушках на світлі та яскраві. Однак є одне місце у домі, про яке часто забувають, але воно також потребує сезонних змін.

Якщо ви багато часу проводити на кухні, то чому б не додати їй весняного настрою? Хай домашній простір, як і природа на вулиці, оживає і розквітає. Про те, як додати кухні весняного декору, 24 Канал повідомляє з посиланням Homes and Gardens.

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Весняна атмосфера на кухні

Сезонні квіти. Ніщо так не асоціюється з весною, як квіти. Подбайте про те, аби на вашій кухні у вазі завжди стояв букет свіжих квітів. Ця деталь точно підійматиме настрій і надихатиме. Обирайте тюльпани, ранункулюси чи будь-які інші весняні квіти.

Світлі текстури. Зі зміною сезонів дизайнери радять змінювати текстиль у домі. Наприклад, для зими найкраще підходять глибокі кольори і важкі тканини, водночас весною їх краще замінити на світлі і легкі. Якщо у вас на кухні є вікно, то зараз саме час повісити нові весняні штори.



Ідеальні штори для весни / Фото Торі Мерфі

Сонячне світло. Найкращий спосіб запросити весну на свою кухню – це впустити її візуально. Відкрийте жалюзі, переставте великі предмети, які затуляють вікна. Хай на кухні буде якомога більше сонця.

Яскраві декорації. Кухню у нейтральних відтінках варто доповнити яскравими декораціями. Найкращі кольори – жовтий, блакитний, яскраво-зелений, рожевий тощо. Замініть кухонні рушники, серветки, тарілки для фруктів, килимок, подушки для крісел чи навіть кухонні рукавиці. Ці дрібниці допоможуть вам створити по-справжньому весняну атмосферу.



Інтер'єр кухні / Фото McGee & Co

Зелені гілки. Дизайнерка інтер'єру Інес Келлі Мацотта просто обожнює додавати у весняний інтер'єр живі зелені гілки – цвіт яблуні, вишні, чи просто гілочку з бруньками. Дизайнерка спеціально вирощує їх у своєму саду.



Весняні гілочки / Фото Kelly Hopter Interiors

Додати весняного настрою кухні не так складно, як дехто міг подумати. Не потрібно перефарбовувати стіни чи фасади на світлі кольори. Секрет – у деталях. Навіть дрібнички можуть повністю змінити ваш простір.