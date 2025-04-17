Вітальня подружжя Обам вразила дизайнерів ідеальним центральним елементом

Дизайнери запевняють, що нейтральні відтінки є надійним інструментом декорування, особливо коли йдеться про акцентні крісла. Центральний елемент у вітальні 44-го президента США Барака Обами та його першої леді Мішель Обами це підтверджує.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Вітальня Барака та Мішель Обами

Мішель Обама вибрала кремовий відтінок крісла і неможливо заперечити, що це гарний вибір. Колишня перша леді США показує, наскільки кремовий відтінок меблів може бути вражаючим для закріплення всієї кімнати.

Дружина 44 президента США поєднала крісло з червоним килимом зі складним візерунком, глибоким дерев'яним журнальним столиком і квітами. Все це беззаперечно створило затишну естетику вітальні.

Кремове крісло дозволяє "дихати" цим кольорам, а його силует служить фокусом у просторі. Це ідеальний вигляд для будь-якого житлового приміщення, навіть для найменших будинків.

Універсальність кремового крісла зробила його улюбленим серед власників будинків протягом десятиліть і подружжя Обам не стало виключенням. І як підкреслюють експерти з дизайну, його привабливість не послабиться.

Розмістити килим під стільцем (як у Мішель Обами – 24 Канал) – це чудовий спосіб додати тепла та текстури. Використовуйте оточення крісла, щоб покращити його; наприклад, повісьте біля нього настінний малюнок і поставте поруч столик і лампу. Це створює стильну та затишну естетику, підкреслюючи акцентне крісло як центральну частину кімнати,

– каже Пауліна Вохас, дизайнер інтер'єру.

Нагадаємо, акторка Мішель Монаган розмістила у своїй вітальні кремовий диван, який об'єднав всю кімнату. Саме відтінок відіграв тут велику роль.