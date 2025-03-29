Вітальня просто неба Міли Куніс – тренд 2025 року

Відомі актори Міла Куніс та Ештон Кутчер облашували вітальню просто неба на ділянці площею шість акрів у Беверлі-Гіллз. Це справжній шедевр дизайну, архітектури та планування.

Ця зона відпочинку повністю втілює атмосферу спокою та затишку, яку Куніс і Кутчер прагнули створити у своєму родинному будинку, передає 24 Канал із посиланням на Homes ans gardens.

Дивіться також Маленька кухня акторки Дакоти Джонсон викликала захоплення у дизайнерів

Як зробити вітальню на балконі будинку

Щоб максимально використати балкон, варто креативно підійти до його оформлення. Важливо враховувати погодні умови, наприклад, кількість сонячного світла, силу вітру, а також доступну площу – це допоможе вибрати відповідні меблі та рослини.

Навіть невеликий відкритий простір повинен мати комфорт і стиль традиційної вітальні, але водночас враховувати особливості погоди, забезпечувати приватність, тінь і гармонійно поєднуватися з патіо, садовими зонами та терасами.

Сад завжди має бути продовженням вашого будинку, тому важливо перенести комфорт домашнього інтер'єру на вулицю. Один із способів зробити це – розділити відкритий простір на "кімнати", виділивши окремі зони для їжі та відпочинку,

– каже експертка Сью Джонс.

Перш ніж оформлювати відкритий простір, варто орієнтуватися на кольори та стиль прилеглої внутрішньої кімнати, щоб продовжити їх у зовнішньому дизайні. Щоб досягти плавного переходу між інтер'єром і екстер'єром, найкраще створити естетику, що поєднує обидва простори.

Який вигляд має вітальня зіркового подружжя: дивіться фото

У вітальні Міли Куніс дизайнер використав відтінки коричневого, бежевого, а також акценти зеленого та фіолетового – природні кольори, що гармонійно вписуються в навколишнє середовище. Дотримання єдиної стилістики допоможе створити цілісну атмосферу та плавний перехід між житловими зонами. Різні матеріали – камінь, дерево та льон – витримані в єдиній кольоровій гамі, що додає відчуття єдності простору.