Вітальня просто неба Міли Куніс – тренд 2025 року
- Міла Куніс та Ештон Кутчер створили вітальню просто неба на своїй ділянці в Беверлі-Гіллз, що стала шедевром дизайну та архітектури.
- Для створення на баклоні будинку вітальні важливо враховувати погодні умови та стиль внутрішніх кімнат.
- Вітальня Міли Куніс використовує природні кольори та матеріали, що забезпечують гармонійний перехід між внутрішніми та зовнішніми зонами.
Відомі актори Міла Куніс та Ештон Кутчер облашували вітальню просто неба на ділянці площею шість акрів у Беверлі-Гіллз. Це справжній шедевр дизайну, архітектури та планування.
Ця зона відпочинку повністю втілює атмосферу спокою та затишку, яку Куніс і Кутчер прагнули створити у своєму родинному будинку, передає 24 Канал із посиланням на Homes ans gardens.
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Як зробити вітальню на балконі будинку
Щоб максимально використати балкон, варто креативно підійти до його оформлення. Важливо враховувати погодні умови, наприклад, кількість сонячного світла, силу вітру, а також доступну площу – це допоможе вибрати відповідні меблі та рослини.
Навіть невеликий відкритий простір повинен мати комфорт і стиль традиційної вітальні, але водночас враховувати особливості погоди, забезпечувати приватність, тінь і гармонійно поєднуватися з патіо, садовими зонами та терасами.
Сад завжди має бути продовженням вашого будинку, тому важливо перенести комфорт домашнього інтер'єру на вулицю. Один із способів зробити це – розділити відкритий простір на "кімнати", виділивши окремі зони для їжі та відпочинку,
– каже експертка Сью Джонс.
Перш ніж оформлювати відкритий простір, варто орієнтуватися на кольори та стиль прилеглої внутрішньої кімнати, щоб продовжити їх у зовнішньому дизайні. Щоб досягти плавного переходу між інтер'єром і екстер'єром, найкраще створити естетику, що поєднує обидва простори.
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У вітальні Міли Куніс дизайнер використав відтінки коричневого, бежевого, а також акценти зеленого та фіолетового – природні кольори, що гармонійно вписуються в навколишнє середовище. Дотримання єдиної стилістики допоможе створити цілісну атмосферу та плавний перехід між житловими зонами. Різні матеріали – камінь, дерево та льон – витримані в єдиній кольоровій гамі, що додає відчуття єдності простору.