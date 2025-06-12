Як візуально розширити вікна за допомогою штор: лайфхак з TikTok, який працює

Вузькі вікна можуть порушити гармонію всього простору. Втім, не обов'язково потрібно витрачати купу грошей на їх заміну. Користувачка мережі підказала чудовий лайфхак, як візуально розширити вікна за допомогою штор.

Для повторення цього трюку потрібні: довга карнизна штанга, яка виступає за краї маленького вікна, дві штори нейтрального кольору по боках і одна напівпрозора в центрі, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Як візуально розширити віконний простір

Коли у вас вже є штанги та штори, починається "магія". Встановіть дві бічні штанги на відстані 15 – 30 сантиметрів від рами вікна з обох боків. Потім візьміть коротшу штангу і закріпіть точно по центру над самим вікном – саме сюди піде напівпрозора штора.

Після того як ви повісите легку напівпрозору штору по центру (на саме вікно), а по боках – щільні однотонні, ефект буде помітний одразу.

Бічні панелі "утримують" простір і візуально розширюють вікно.

Напівпрозора штора пом'якшує світло і робить кімнату яскравішою та затишнішою.

Наочна інструкція: дивіться відео