Чи достатньо ви перете килимок для ванної кімнати: фахівці пояснили, як часто це потрібно робити

Під час прибирання можна легко забути про килимок у ванній кімнаті. Однак його регулярне чищення є важливим для підтримання здорового та безпечного середовища у вашому домі.

Так, килимок насправді може стати "магнітом" для цвілі чи бактерій. Експерти кажуть, що важливо підтримувати цей простий предмет у чистоті та регулярно його прати, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Як часто треба прати килимок для ванної кімнати

Чистота килимка для ванної кімнати – це не лише питання естетики, а й здоров’я всієї родини.

Частота має значення

Як часто варто прати килимок для ванної? Визначення відповідної частоти прання килимка для ванної кімнати залежить від декількох факторів, включаючи кількість мешканців, кількість ванних кімнат і наявні умови вентиляції (приміщення без належної вентиляції може бути більш вологим, що робить все в ньому більш схильним до цвілі).

Загальне правило – прати килимок слід щонайменше раз на два тижні. Однак, якщо ви помітили будь-які ознаки бруду або плісняви, або якщо килимок починає ковзати та не тримається на місці, то це безумовний сигнал, що час відправляти його у пральну машину. Нехтування цим може призвести до зростання шкідливої плісняви, грибків і бактерій, які можуть становити загрозу для здоров'я.



Прати килимок для ванної кімнати треба щонайменше кожні два тижні / Фото Unsplash

Вибір правильного способу прання

Під час прання килимка дуже важливо враховувати матеріал, з якого він виготовлений.

Тканинні килимки

Більшість тканинних килимків можна сміливо класти у пральну машину. Проте завжди перевіряйте інструкції з догляду, оскільки все ж не всі тканинні килимки можна прати в пральній машині.

Килимки з нековзним шаром

Якщо ваш килимок має нековзний шар, варто бути обережним із температурою під час сушіння, адже висока температура може висушити гумову чи пластикову основу, яка допомагає йому прилипати до підлоги.

Пластикові, дерев'яні та бамбукові килимки

Для килимків з пластику рекомендується використовувати дезінфекційні очищувачі, які ефективно знищують бактерії. Для дерев'яних та бамбукових виробів краще обрати засоби на основі оцту чи інші натуральні продукти. Фахівці рекомендують перевернути не тканинні килимки, щоб ретельно очистити всі щілини та закутки, а потім дати їм висохнути у добре провітрюваному приміщенні чи на відкритому повітрі.