Покращить ваш простір: правило, яке допоможе ідеально стилізувати декор вашої оселі

Облаштовуючи будинок, домовласники хочуть надати йому модного і трендового вигляду. Однак їм не завжди вдається правильно стилізувати предмети декору.

Тут рішення може бути доволі простим, адже потрібно розуміти, як правильно групувати свій декор. Про це пише 24 Канал з посиланням на Better Homes and Gardens.

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Правило трьох у домашньому декорі

Число 3 часто вважається "магічним" числом в домашньому декорі, що спонукає дизайнерів використовувати "правило трьох" як керівну основу для стилізації різних елементів. Це допоможе створити ідеально продумані простори.

Організація елементів у групи по три посилює візуальну привабливість і сприяє створенню збалансованої композиції.



Дизайнери часто використовують "правило трьох" для стилізації оселі / Фото Unsplash (Spacejoy)

Предмети будь-якого виду виглядають краще, коли використовуються групами по три,

– заявляє Крістін Маріно, дизайнер інтер'єрів та засновниця Kozy Kasa.

На думку експерта, "непарне число – це принцип, якого повинні дотримуватися всі дизайнери".

Загалом, це правило може бути ефективно застосованим до різних елементів дизайну, включаючи колір, візерунок, текстуру, а також розташування та організацію меблів і декору.