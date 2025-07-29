Метод французьких господинь: як легко випрати велике покривало, яке не влазить у пральну машину
- Для прання великого покривала знадобляться ванна, тепла вода, пральний засіб, чисте взуття або гумові чоботи.
- Процес самостійного прання охоплює замочування, топтання по тканині у воді, полоскання та сушіння на табуретах або решітці.
Великогабаритні речі, такі як двоспальні ковдри чи важкі пледи, часто не поміщаються в барабан звичайної пральної машини. У такому випадку є кілька варіантів: віднести їх до пральні, скористатися послугами хімчистки — або ж випрати вдома власноруч.
Для самостійного прання великого покривала знадобляться ванна, тепла вода близько 40 градусів, пральний порошок або гель для делікатного прання, за потреби – рідина для миття посуду, чисте взуття або гумові чоботи, передає 24 Канал.
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Як випрати велику річ у ванні?
Налийте теплу воду температурою приблизно 40°C. Додайте пральний засіб – порошок або гель. Якщо на виробі є жирні плями, капніть трохи рідини для миття посуду – вона добре розщеплює забруднення.
Замочіть ковдру чи плед. Покладіть виріб у ванну так, щоб він повністю занурився у воду. Залиште на 3 – 4 години – цього часу вистачить, щоб миючий засіб подіяв.
Одягніть чисті гумові чоботи або ретельно вимийте ноги – і обережно починайте топтатися по тканині. Це допомагає ретельно прочистити волокна, не пошкоджуючи матеріал. Якщо виріб дуже брудний, воду можна злити й повторити процес ще раз із новим розчином.
Як випрати велике покривало / Фото з відкритих джерел
Полощіть ковдру тим самим методом: залийте чисту воду, занурте виріб і знову пройдіться ногами. Для повного вимивання миючого засобу воду варто змінити 3 – 4 рази.
Мокрий текстиль важить чимало, тож виймати його з ванни одразу – непросто. Замість цього:
- Спустіть воду.
- Потопчіться по виробу ще раз, щоб вичавити залишки рідини.
- Викладіть ковдру на табурети або решітку прямо у ванній.
- Залиште в такому положенні на кілька годин або на ніч, щоб вода повністю стекла.
- Після цього виріб можна винести на балкон чи розкласти вдома для остаточної сушки звичним способом.
Зверніть увагу! Якщо перспектива топтатися у ванні вас не приваблює, можна скористатися чистою шваброю – нею теж зручно "прати" та полоскати великі речі, притискаючи тканину у воді.