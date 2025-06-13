Дизайнери розповіли про 3 способи, як декорувати кімнату без вікон

Кімнати без вікон часто сприймаються як такі, що не надихають і важко піддаються декоруванню. Проте, завдяки креативності та стратегічному плануванню, ці приміщення можна перетворити на привабливе середовище.

Дизайнери, які працювали над приміщеннями без вікон або з дуже низьким рівнем освітлення поділилися своїми ідеями щодо покращення естетики темних вбиралень, ванних кімнат і передпокоїв, щоб вони випромінювали тепло і продуманий дизайн. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Способи декорувати кімнату без вікон

Заповніть кімнату глянцевими поверхнями

Принцип 101 дизайну інтер'єру стверджує, що глянцеві поверхні, які відбивають світло, наприклад, від світильників, можуть значно покращити освітленість навіть найтемніших приміщень. Отже, доцільно використовувати цей прийом при декоруванні приміщень без вікон.

Крім того, стратегічне використання дзеркал може бути дуже корисним у таких приміщеннях. Розташувавши дзеркала так, щоб вони відбивали світло від світильників або ключових фокусних точок, можна підсилити ці джерела світла, створюючи ілюзію більшого простору і відкритості.

Сміливіше використовуйте колір та принти у ванній кімнаті

Ці компактні приміщення без вікон є ідеальною можливістю для більш сміливих дизайнерських рішень, оскільки вони, як правило, не є місцями, де люди проводять тривалий час. Отже, власники будинків можуть використовувати яскраві візерунки та кольори, не турбуючись про те, що їм доведеться постійно перебувати в яскравому приміщенні. Загалом насичений принт, як на фото, розмиває межі кімнати та робить її візуально більшою.



Можна додати принти на стіни у ванній кімнаті / Фото Folding Chair Design

Освітіть кімнату без вікон багатошаровим освітленням

Проєктуючи приміщення без вікон, можна подумати, що просто додати більше джерел світла – це простий підхід. Однак ця концепція виходить за рамки простого збільшення освітленості – вона передбачає нашарування різних типів освітлення.

Один з дизайнерів підкреслює, що поєднання загального та акцентного освітлення може додати глибини кімнаті без вікон. Варто використовувати верхнє, робоче і приглушене освітлення, щоб ефективно висвітлити простір зверху донизу.