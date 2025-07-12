Як прибрати сліди від скотчу на стіні: прості поради

Сліди від скотчу на стіні – поширена проблема, особливо після зняття плакатів, фотографій або прикрас. На щастя, видалити липкі залишки можна швидко і без шкоди для поверхні.

24 Канал розповідає кілька простих способів, які допоможуть повернути стіні чистий вигляд.

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Як очистити стіну від слідів скотчу

Використання тепла

Почніть з того, що нагрійте слід від скотчу за допомогою фену. Тепло розм'якшить клей, і його буде легше зняти. Тримайте фен на середній температурі приблизно 15 – 20 секунд, не підносячи його надто близько до стіни, щоб не пошкодити фарбу.

Як прибрати сліди скотчу з поверхні / Фото The Spruce / Sanja Kostic

Обережне зішкрябування

Після нагрівання акуратно зішкребіть залишки клею пластиковою карткою або пластиковим шпателем. Уникайте металевих предметів, щоб не подряпати поверхню.

Використання мильної води

Якщо після зішкрібання залишився липкий наліт, змочіть м'яку губку або тканину теплою водою з невеликою кількістю рідкого мила і ніжно протріть уражену ділянку. Не тріть занадто сильно, щоб не пошкодити фарбу.

Оцет або спирт для стійких слідів

Якщо клей не відходить, можна використовувати трохи оцту або ізопропілового спирту. Нанесіть невелику кількість засобу на м'яку тканину і акуратно протріть слід. Потім обов'язково протріть стіну чистою вологою губкою, щоб прибрати залишки засобу.

Ластик для паперу

М'який ластик також добре справляється з видаленням клею зі стін, не пошкоджуючи фарбу. Просто потеріть слід круговими рухами.

Перед застосуванням будь-яких засобів протестуйте їх на непомітній ділянці стіни. Уникайте використання агресивних розчинників, які можуть зіпсувати фарбу або штукатурку.

Працюйте обережно і не поспішайте – краще повторити процедуру кілька разів, ніж пошкодити стіну.