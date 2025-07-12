24 Канал рассказывает несколько простых способов, которые помогут вернуть стене чистый вид.

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Как очистить стену от следов скотча

Использование тепла

Начните с того, что нагрейте след от скотча с помощью фена. Тепло размягчит клей, и его будет легче снять. Держите фен на средней температуре примерно 15 – 20 секунд, не поднося его слишком близко к стене, чтобы не повредить краску.

Как убрать следы скотча с поверхности / Фото The Spruce / Sanja Kostic

Осторожное соскабливание

После нагрева аккуратно соскребите остатки клея пластиковой карточкой или пластиковым шпателем. Избегайте металлических предметов, чтобы не поцарапать поверхность.

Использование мыльной воды

Если после соскабливания остался липкий налет, смочите мягкую губку или ткань теплой водой с небольшим количеством жидкого мыла и нежно протрите пораженный участок. Не трите слишком сильно, чтобы не повредить краску.

Уксус или спирт для стойких следов

Если клей не отходит, можно использовать немного уксуса или изопропилового спирта. Нанесите небольшое количество средства на мягкую ткань и аккуратно протрите след. Затем обязательно протрите стену чистой влажной губкой, чтобы убрать остатки средства.

Ластик для бумаги

Мягкий ластик также хорошо справляется с удалением клея со стен, не повреждая краску. Просто потрите след круговыми движениями.

Перед применением любых средств протестируйте их на незаметном участке стены. Избегайте использования агрессивных растворителей, которые могут испортить краску или штукатурку.

Работайте осторожно и не спешите – лучше повторить процедуру несколько раз, чем повредить стену.