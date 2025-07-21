5 поширених помилок у використанні вентилятора, через які стає ще спекотніше

Коли температура стрімко зростає, цілком природно хапатися за вентилятор у надії на швидке полегшення. Втім, часто ми навіть не підозрюємо, що допускаємо помилок, які не лише знижують ефективність вентилятора, але й посилюють спеку.

Навіть найкращі моделі, зокрема настільні та безлопатеві, не дадуть результату, якщо використовувати їх неправильно, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

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Які типові помилки у використанні вентилятора?

Одна з найтиповіших помилок – розміщення вентилятора в неправильному місці. Більшість з нас ставить його просто посеред кімнати. Однак тоді повітря рухається неефективно, особливо за високих температур.

Щоб отримати максимальне охолодження, слід розмістити вентилятор біля вікна, щоб втягувати прохолодніше повітря ззовні, або ввечері – обличчям назовні, щоб виганяти гаряче повітря. У погано вентильованих кімнатах вентилятор у дверному прорізі допоможе переміщувати повітря між приміщеннями.

Встановлення вентилятора в кутку кімнати дозволяє повітрю рухатися по діагоналі, що ефективніше.

Прохолодніше повітря накопичується внизу, тому вентилятор слід розміщувати ближче до підлоги, щоб піднімати холодне повітря вгору. А в спальні вентилятор краще ставити біля ліжка – обличчям до вас.

Вентилятор охолоджує людей, а не приміщення / Фото Pexels

Недостатнє очищення вентилятора серйозно впливає на його роботу. З часом на лопатях і решітці накопичується пил, який блокує потік повітря, спричиняє шум і скорочує термін служби вентилятора.

Не всі вентилятори підходять для всіх приміщень. Вибір неправильного типу вентилятора – ще одна поширена помилка, яка знижує ваш комфорт.

Маленькі вентилятори просто не здатні забезпечити достатню циркуляцію повітря в просторих приміщеннях, особливо в спеку.

Для спальні або вітальні обирайте підлоговий (п'єдестальний) вентилятор, а настільний залиште для особистого охолодження.

Здається, що вентилятор можна залишати ввімкненим цілодобово – але це неефективно й неекономно.

Вентилятори охолоджують людей, а не приміщення. Постійна робота зношує двигун і скорочує термін служби пристрою.

Щоб ефективніше використовувати вентилятор, обирайте модель із функцією таймера, додатком або смарт-керуванням – це дозволяє вмикати/вимикати пристрій дистанційно.

Поширений міф – вентилятори охолоджують повітря. Насправді вони лише переміщують його. Без джерела свіжого повітря (відкрите вікно чи двері) вентилятор просто ганяє те саме тепле повітря.

Відкрите вікно чи двері забезпечують циркуляцію – це робить охолодження ефективнішим.

Також важливо зменшувати потрапляння тепла в оселю. Закриті штори або жалюзі допоможуть утримати приміщення прохолодним. Пускати сонце вдень здається природним, але це створює парниковий ефект.