Даже лучшие модели, в частности настольные и безлопастные, не дадут результата, если использовать их неправильно, передает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

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Какие типичные ошибки в использовании вентилятора?

Одна из самых типичных ошибок – размещение вентилятора в неправильном месте. Большинство из нас ставит его просто посреди комнаты. Однако тогда воздух движется неэффективно, особенно при высоких температурах.

Чтобы получить максимальное охлаждение, следует разместить вентилятор возле окна, чтобы втягивать прохладный воздух извне, или вечером – лицом наружу, чтобы выгонять горячий воздух. В плохо вентилируемых комнатах вентилятор в дверном проеме поможет перемещать воздух между помещениями.

Установка вентилятора в углу комнаты позволяет воздуху двигаться по диагонали, что эффективнее.

Прохладнее воздух скапливается внизу, поэтому вентилятор следует размещать ближе к полу, чтобы поднимать холодный воздух вверх. А в спальне вентилятор лучше ставить возле кровати – лицом к вам.

Вентилятор охлаждает людей, а не помещение / Фото Pexels

Недостаточная очистка вентилятора серьезно влияет на его работу. Со временем на лопастях и решетке накапливается пыль, которая блокирует поток воздуха, вызывает шум и сокращает срок службы вентилятора.

Не все вентиляторы подходят для всех помещений. Выбор неправильного типа вентилятора – еще одна распространенная ошибка, которая снижает ваш комфорт.

Маленькие вентиляторы просто не способны обеспечить достаточную циркуляцию воздуха в просторных помещениях, особенно в жару.

Для спальни или гостиной выбирайте напольный (пьедестальный) вентилятор, а настольный оставьте для личного охлаждения.

Кажется, что вентилятор можно оставлять включенным круглосуточно – но это неэффективно и неэкономно.

Вентиляторы охлаждают людей, а не помещение. Постоянная работа изнашивает двигатель и сокращает срок службы устройства.

Чтобы эффективнее использовать вентилятор, выбирайте модель с функцией таймера, приложением или смарт-управлением – это позволяет включать/выключать устройство дистанционно.

Распространенный миф – вентиляторы охлаждают воздух. На самом деле они только перемещают его. Без источника свежего воздуха (открытое окно или дверь) вентилятор просто гоняет тот же теплый воздух.

Открытое окно или дверь обеспечивают циркуляцию – это делает охлаждение более эффективным.

Также важно уменьшать попадание тепла в дом. Закрытые шторы или жалюзи помогут удержать помещение прохладным. Пускать солнце днем кажется естественным, но это создает парниковый эффект.