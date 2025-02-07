Кейт Гадсон сховала гардеробну кімнату у магічний спосіб: дизайнери не стримують захвату

Кейт Гадсон сховала гардероб за стратегічно розташованими дзеркалами. Експерти кажуть, що це "вишуканий приклад того, як дизайн може грати з видимістю".

Останніми роками тренди в організації простору зосереджуються на прихованих або "невидимих" системах зберігання. Багато мінімалістів обирають стильні шафи, які не привертають увагу в кімнаті. Часто йдеться про фарбування шаф у той самий колір, що й стіни, або вибір втоплених ручок. Проте американська акторка Кейт Гадсон пішла на сміливіший крок. Вона не тільки сховала лише – а цілу кімнату, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Як Гадсон сховала свою гардеробну

У відео, викладане зіркою в Instagram, Гадсон стоїть у дверях, показуючи простору кімнату, що, здається, заповнена полицями та шафами. Коли вона зачиняє двері, їх скляна частина безшовно зливається з навколишніми дзеркалами, створюючи враження, що за ручкою дверей ховається звичайний гардероб.

Який вигляд має гардеробна Гадсон: дивіться відео

Дзеркальні двері поділені на менші панелі, що відрізняє їх від більших дзеркальних стін поруч. Цей дизайнерський вибір тонко привертає увагу до дверей, не повністю розкриваючи простір за ними, створюючи ауру таємничості і ексклюзивності. Менші секції скла дверей натякають на те, що гардероб там є, але все це має особливий вигляд майже секретного входу у світ стилю та організації,

– зауважила дизайнерка Ніна Ліхтенштейн.

Ліхтенштейн пояснює, як ручка дверей відіграє важливу роль у створенні атмосферу таємничості. За її словам, прозорий кришталь прекрасно контрастує з відбиваючою поверхнею скла, дозволяючи ручці бути як функціональною, так і декоративною. Ця делікатна деталь розкоші викликає цікавість, підкреслюючи ексклюзивність простору за дверима

Експертка зазначає, що повторити за Гадсон можна і маленькій кімнаті. У ній дзеркальне скло не тільки приховає простір стильним способом, але й візуально розширить його та додасть глибини.