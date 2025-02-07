В последние годы тренды в организации пространства сосредотачиваются на скрытых или "невидимых" системах хранения. Многие минималисты выбирают стильные шкафы, которые не привлекают внимание в комнате. Часто речь идет о покраске шкафов в тот же цвет, что и стены, или выбор утопленных ручек. Однако американская актриса Кейт Хадсон пошла на более смелый шаг. Она не только спрятала только – а целую комнату, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Как Хадсон спрятала свою гардеробную

В видео, выложенное звездой в Instagram, Хадсон стоит в дверях, показывая просторную комнату, что, кажется, заполнена полками и шкафами. Когда она закрывает дверь, их стеклянная часть бесшовно сливается с окружающими зеркалами, создавая впечатление, что за ручкой двери скрывается обычный гардероб.

Как выглядит гардеробная Гадсон: смотрите видео

Зеркальные двери поделены на меньшие панели, что отличает их от более крупных зеркальных стен рядом. Этот дизайнерский выбор тонко привлекает внимание к двери, не полностью раскрывая пространство за ней, создавая ауру таинственности и эксклюзивности. Меньшие секции стекла дверей намекают на то, что гардероб там есть, но все это имеет особый вид почти секретного входа в мир стиля и организации,

– отметила дизайнер Нина Лихтенштейн.

Лихтенштейн объясняет, как ручка двери играет важную роль в создании атмосферы таинственности. По ее словам, прозрачный хрусталь прекрасно контрастирует с отражающей поверхностью стекла, позволяя ручке быть как функциональной, так и декоративной. Эта деликатная деталь роскоши вызывает интерес, подчеркивая эксклюзивность пространства за дверью

Экспертка отмечает, что повторить за Гадсон можно и маленькой комнате. В ней зеркальное стекло не только скроет пространство стильным способом, но и визуально расширит его и придаст глубины.