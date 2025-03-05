Експерти назвали 3 звички, які мають люди із завжди чистими вітальнями

Немає нічого кращого, ніж затишна та комфортна вітальня для читання, перегляду фільмів або спілкування з друзями чи членами родини. Втім, зазвичай саме ці кімнати є найбруднішими в оселі. Спеціалісти розповіли, як підтримувати їх у чистоті.

Експерти з прибирання назвали 3 речі, які завжди роблять люди з чистими вітальнями, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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У кого завжди чисті вітальні

Люди з чистими вітальнями завжди ставлять речі на місце, як тільки вони їх використали. Наприклад, після перегляду телевізора вони повертають пульт у шухляду, після читання складають газети чи книги акуратно на журнальному столику.

Порядок миттєво робить вітальню привітною, а щоденне прибирання запобігає накопиченню безладу. Експерти радять приділити п'ять хвилин наприкінці кожного дня, щоб розкласти речі по їх місцях.

Видаляйте плями одразу після їх появи / Фото Emma Lewis / Future

Люди, які мають охайні вітальні, ретельно і часто витирають пил з поверхонь різних меблів.

Також вони тримають у чистоті килими та підлогу. Швидкий "пробіг" пилисосом по кімнаті кожні пару днів дозволяє підтримувати свіжий вигляд.

Ще одна важлива річ, яку завжди роблять люди з чистими вітальнями, — це негайно чистять плями, як тільки вони з'явилися.