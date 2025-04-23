Як пофарбувати шафу з МДФ, щоб поверхня була гладенькою і однорідною

Фарбувати МДФ складніше, ніж звичайне дерево. Його поверхня може бути гладкою, але краї – шорсткі та пористі, що ускладнює отримання рівномірного покриття.

Головна проблема при фарбуванні МДФ — це різна поглинаюча здатність країв і основної поверхні. Щоб домогтися однорідного вигляду, потрібно зашліфувати і загерметизувати поверхні, а також заповнити шпаклівкою краї, передає 24 Канал із посиланням на Better gardens and homes.

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Як підготуватися до фарбування

Використовуйте прозорий герметик для шліфування (на масляній основі, не водній – щоб уникнути набухання). Вибирайте акрилову полімерну шпаклівку – вона краще підходить для заповнення пор на краях.

При роботі з фарбами, морилками чи герметиками завжди забезпечуйте вентиляцію – відкрийте вікна, двері, використовуйте вентилятори. Також надягніть захисну маску, окуляри, рукавички, одяг з довгими рукавами, штани та закрите взуття.

Найбезпечніше фарбувати на відкритому повітрі. Якщо проєкт можна винести надвір і дозволяє погода – це найкращий варіант. Не забудьте застелити робочу поверхню тканиною або поліетиленом.

Найважливіше у фарбуванні МДФ — це підготовка. Після неї ви можете нанести фарбу пензлем, валиком або фарбопультом. Після нанесення дайте фарбі висохнути 24–48 годин.

Необхідні матеріали:

Тканина/плівка для захисту поверхні

Наждачний папір (зерно 220 і 320)

Пензель, валик, лоток для фарби

Шпатель

Герметик для шліфування

Акрилова шпаклівка для дерева

Ганчірка або серветка

Ґрунтовка на масляній основі

Фарба

Як пофарбувати шафу з МДФ

Крок 1: Зашліфуйте грубі ділянки

Застеліть робочу поверхню. Обробіть МДФ наждачкою зерном 220, щоб прибрати нерівності та воскові залишки. Завдання – зробити поверхню рівною, не пошкоджуючи сам матеріал.

Крок 2: Нанесіть герметик і шпаклівку

Пензлем або валиком нанесіть герметик на поверхню. Краї обробіть шпаклівкою – пальцями або шпателем. Якщо використовуєте пальці, після висихання може знадобитися додаткове шліфування.

Крок 3: Зашліфуйте оброблені ділянки

Герметик сохне близько години. Після цього обробіть поверхню наждачкою зерном 320. Для другого шару використовуйте спочатку 220, потім 320. Шпаклівка сохне 2 години. Якщо потрібно – нанесіть другий шар, залиште на 3–4 години, після чого зашліфуйте до гладкості.

Відшліфуйте оброблені ділянки меблів / Фото Sanja Kostic

Крок 4: Очистіть МДФ

Пилососом або серветкою приберіть пил. Потім протріть вологою тканиною, щоб залишки не заважали фарбуванню.

Крок 5: Нанесіть ґрунтовку

Ґрунтуйте всю поверхню, включно з краями. Краще використовувати масляну ґрунтовку — вона забезпечує рівномірний вигляд. Дайте повністю висохнути згідно інструкції виробника.

Крок 6: Пофарбуйте і дайте висохнути

Фарбуйте пензлем, валиком або фарбопультом. Залиште перший шар сохнути мінімум на годину. Якщо є плями або нерівності – нанесіть другий шар. За бажанням можна покрити лаком для додаткового захисту.