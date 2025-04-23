Главная проблема при покраске МДФ - это разная впитывающая способность краев и основной поверхности. Чтобы добиться однородного вида, нужно зашлифовать и загерметизировать поверхности, а также заполнить шпаклевкой края, передает 24 Канал со ссылкой на Better gardens and homes.
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Как подготовиться к покраске
Используйте прозрачный герметик для шлифовки (на масляной основе, не водной – чтобы избежать набухания). Выбирайте акриловую полимерную шпаклевку – она лучше подходит для заполнения пор на краях.
При работе с красками, морилками или герметиками всегда обеспечивайте вентиляцию – откройте окна, двери, используйте вентиляторы. Также наденьте защитную маску, очки, перчатки, одежду с длинными рукавами, брюки и закрытую обувь.
Безопаснее всего красить на открытом воздухе. Если проект можно вынести на улицу и позволяет погода – это лучший вариант. Не забудьте застелить рабочую поверхность тканью или полиэтиленом.
Самое важное в покраске МДФ – это подготовка. После нее вы можете нанести краску кистью, валиком или краскопультом. После нанесения дайте краске высохнуть 24–48 часов.
Необходимые материалы:
- Ткань/пленка для защиты поверхности
- Наждачная бумага (зерно 220 и 320)
- Кисть, валик, лоток для краски лоток для краски
- Шпатель
- Герметик для шлифовки
- Акриловая шпаклевка для дерева
- Тряпка или салфетка
- Грунтовка на масляной основе
- Краска
Как покрасить шкаф из МДФ
Шаг 1: Зашлифуйте грубые участки
Застелите рабочую поверхность. Обработайте МДФ наждачкой зерном 220, чтобы убрать неровности и восковые остатки. Задача – сделать поверхность ровной, не повреждая сам материал.
Шаг 2: Нанесите герметик и шпаклевку
Кистью или валиком нанесите герметик на поверхность. Края обработайте шпаклевкой – пальцами или шпателем. Если используете пальцы, после высыхания может потребоваться дополнительная шлифовка.
Шаг 3: Зашлифуйте обработанные участки
Герметик сохнет около часа. После этого обработайте поверхность наждачкой зерном 320. Для второго слоя используйте сначала 220, затем 320. Шпаклевка сохнет 2 часа. Если нужно – нанесите второй слой, оставьте на 3–4 часа, после чего зашлифуйте до гладкости.
Отшлифуйте обработанные участки мебели / Фото Sanja Kostic
Шаг 4: Очистите МДФ
Пылесосом или салфеткой уберите пыль. Затем протрите влажной тканью, чтобы остатки не мешали окрашиванию.
Шаг 5: Нанесите грунтовку
Грунтуйте всю поверхность, включая края. Лучше использовать масляную грунтовку - она обеспечивает равномерный вид. Дайте полностью высохнуть согласно инструкции производителя.
Шаг 6: Покрасьте и дайте высохнуть
Красьте кистью, валиком или краскопультом. Оставьте первый слой сохнуть минимум на час. Если есть пятна или неровности – нанесите второй слой. По желанию можно покрыть лаком для дополнительной защиты.