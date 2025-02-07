Не викидайте старі кришки від банок: оригінальний спосіб з використання

Декоративні речі роблять простір будь-якої оселі цікавішим. Так, для того, щоб створити їх своїми руками, можуть підійти будь-які матеріали, навіть старі кришки від банок.

Так, цікавою ідеєю поділилася ютубер DIY Home decor, яка показала, як можна створити декоративну вазу для фруктів з таких кришок, повідомляє 24 Канал.

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Декор з кришок від банок

Перш за все, вам потрібно підготувати всі необхідні підручні матеріали для створення декору. Так, вам знадобиться:

джутова мотузка,

тканина з вибраним малюнком,

картон,

дерев’яний круг,

кришки,

ножиці,

гарячий клей.

Спочатку потрібно вирізати квадрати з вибраної вами тканини. Для кожної кришки вам знадобиться один тканинний квадрат. Варто на кришку нанести клей, а зверху покласти тканину та зімʼяти її, а після цього загорнути решта тканини і приклеїти її у внутрішню частину кришки. За допомогою джутової мотузки створіть спіралі всередині кожної кришки та приклейте її.

Далі виріжте картонне коло та загорніть його в тканину, приклеївши тканину та закріпивши дерев’яний круг по колу картону. Приклейте кришки по колу декорації, щоб сформувати форму вази. Створіть іншу спіраль з джутової мотузки та наклейте її на коло з картону такого ж розміру, як оригінальне коло. Потім помістіть цей елемент в центр вази, щоб створити завершений вигляд декорації.

Ютубер показує цей проєкт як вазу для фруктів, але ви можете розглянути можливість використання цього декоративного елементу і для інших речей.

Як створити декор з кришок від банок: дивіться відео