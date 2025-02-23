Не викидайте плитку, що залишилася після ремонту: що з нею можна зробити

Часто трапляється, що після ремонту залишається невикористана плитка. Багато господарів іноді не знають, що з нею робити, тож або залишають в гаражі припадати пилом, або взагалі викидають.

Однак її можна перетворити на декор. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на користувачку інстаграму thediymommy.

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Декор з невикористаної плитки

Так, з невикористаної плитки можна зробити декоративні підноси для своєї тумбочки чи кухонного столу.

Перше за все, варто зібрати необхідні матеріали. Потрібно взяти якийсь міцний клей та ручки для меблів. Також корисно мати поблизу такі інструменти, як маркер і лінійка, щоб переконатися, що декоративний елемент має пропорційний вигляд.

Отже, за допомогою клею нанесіть повстяні подушечки на нижню частину плитки та дайте повністю висохнути. Потім за допомогою лінійки виміряйте рівномірну відстань для ручок фурнітури та за допомогою маркера позначте, куди їх кріпити.

Нанесіть невелику кількість клею на фурнітуру та міцно притисніть до плитки, щоб вона зафіксувалася. Варто переконатися, що клей повністю висох.

Проте важливо зазначити, що цей проєкт із перепрофілювання плитки своїми руками призначений для декоративних цілей, тобто не слід намагатися взяти піднос за ручки.