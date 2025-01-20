Як позбутися плям від води на дзеркалі: ефективний лайфхак

Дзеркало у ванній кімнаті, без сумніву, найбільше страждає від плям. На його поверхню часто потрапляють краплі води чи навіть залишки косметики.

На щастя, розвʼязати цю проблему досить просто. Чудовим лайфхаком поділилася користувачка тіктоку @dianagologovets, повідомляє 24 Канал.

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Як позбутися плям на дзеркалі

Отже, є ефективний лайфхак, завдяки якому вода буде просто стікати по дзеркалу і не залишати після себе плям.

Візьміть звичайну зубну пасту та нанесіть на ганчірку і ретельно втирайте у дзеркало по всій площині. Потім потрібно взяти злегка вологу ганчірку та зібрати зайву зубну пасту. Блогерка зазначила, що повністю змивати з дзеркала пасту не потрібно, достатньо залишити мокрою.

А після цього дзеркало необхідно протерти сухими серветками, щоб не залишилося слідів.

До того ж такий лайфхак можна використовувати не лише для очищення дзеркал у вашій оселі, але й для миття автомобільного дзеркала.