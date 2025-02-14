5 найпоширеніших помилок з килимами, які роблять кімнату візуально меншою

Якщо килим підібрано правильно, то він зробить кімнату цілісною, якщо ні – то може зіпсувати все і візуально зменшити простір. Колір і текстура також відіграють важливу роль у сприйнятті приміщення.

Експерти назвали 5 найпоширеніших помилок, яких ми припускаємося під час декорування кімнати килимами, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and Gardens.

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Найчастіші помилки з килимами

Передусім, це вибір неправильного розміру килима. Якщо килим занадто малий для кімнати, це може зробити кімнату візуально меншою. Найкраще, коли килим розташований під усіма основними елементами меблів. У вітальні на килимі мають стояти принаймні передні ніжки усіх меблів.

У невеликих кімнатах темні килими з візерунками можуть поглинати світло та візуально перевантажувати та зменшувати простір. Дизайнери радять використовувати темні килими з принтами у у більших, відкритих кімнатах, де дизайн може справді себе проявити.

Неправильне розташування килима може порушити гармонію в кімнаті. Якщо килим розташований занадто далеко від меблів або занадто близько до країв кімнати, це створює відчуття дисбалансу і може зробити кімнату хаотичною, а не цілісною і відкритою. Варто враховувати меблі, форму кімнати та її фокусну точку при розміщенні килима, щоб він покращував візуальну гармонію, а не порушував її.

Правильне розташування килима робить кімнату цілісною / Фото Erin Little

Килим додає кольору та стилю кімнаті, але він також є функціональним елементом, оскільки забезпечує тепло та комфорт. Текстура килима і висота ворсу впливають на те, наскільки м'яко і комфортно по ньому ходити. Це також впливає на відчуття простору в кімнаті. Гладкі та низькі килими утворюють більш відкриту атмосферу, тоді як килими з високим ворсом можуть зробити простір візуально меншим.

Якщо ви вибираєте килим, щоб візуально збільшити кімнату, обирайте той, який буде достатньо великим, щоб обрамити меблі, ідеально покриваючи більшу частину площі під сидіннями. Якщо килим занадто малий і розташований між кріслами та диваном, замість того, щоб покривати більшу частину меблів, це візуально зменшить кімнату, зробить компоненти меблів розрізненими.