Чому у спальні краще ставити ліжко головою до стіни

Правильне розташування ліжка у спальні має значення не лише з естетичної точки зору, а й з погляду комфорту та якості сну. Експерти рекомендують ставити ліжко головою до стіни.

Є декілька вагомих причин, чому саме така позиція є найкращою, передає 24 Канал.

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Чому варто ставити ліжко головою до стіни

Відчуття захищеності та стабільності

Людина інстинктивно прагне мати підтримку позаду себе під час відпочинку або сну. Коли узголів'я ліжка прилягає до глухої стіни, створюється відчуття опори та безпеки – наче хтось "прикриває спину". Це знижує підсвідоме напруження й допомагає глибше розслабитися.

Менше шуму і світла

Стіна позаду захищає від зайвих звуків із коридору або сусідніх кімнат. Якщо за спиною – вікно, двері чи прохід, це може спричиняти часті пробудження або тривожність. Стіна ж діє як природна перешкода від шуму, світла і протягів.

Краще планування простору

Ліжко біля стіни дозволяє раціонально організувати кімнату: залишити достатньо місця для проходів, шаф, тумбочок, а також створити симетричне, врівноважене розташування меблів.

Як розмістити ліжко у спальні / Фото Michelle Berwick Design

Гармонія за правилами фен-шуй

У традиціях фен-шуй притиснуте узголів'я до стіни символізує міцну опору в житті. Такий варіант вважається найсприятливішим для здоров'я, спокою та емоційного балансу. Натомість ліжко посеред кімнати або біля вікна – символ нестабільності.

Небажано, щоб три інші сторони ліжка (ліва, права та нижня) теж були притулені до стін. Наприклад, якщо одна сторона ліжка впритул до стіни, це ускладнює доступ до неї.

Коли ліва або права сторона ліжка розміщена впритул до стіни, це створює негармонійний феншуй. Наявність відкритого простору з обох боків ліжка дозволяє ци (енергії) вільно текти навколо вас.

Практичність та підтримка для узголів'я

Якщо ліжко має узголів'я, то стіна забезпечує йому опору – це зручно, якщо ви любите читати, сидіти в ліжку або працювати за ноутбуком. Узголів'я не рухатиметься, не буде хитатися, а спальня матиме більш продуманий вигляд.