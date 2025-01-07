Дизайнери назвали 5 причин, чому варто обрати ліжко з широким узголів'ям. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Livingetc.

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5 причин обрати ліжко з широким узголів'ям

Класичне узголів'я обрамляє лише ліжко, натомість широке – створює фокус на більшу частину спальні. Воно стає фоном для тумб і лампи.

Ліжка з широким узголів'ям створюють бездоганний фон, який об'єднує ліжко з навколишніми меблями, створюючи відчуття, що кімната продумана,

– пояснила дизайнерка Ніна Ліхтенштейн.

У спальнях з мінімалістичним дизайном Ліхтенштейн радить використовувати узголів'я з цікавим принтом, яке стане акцентним у кімнаті.



Дизайн спальні / Фото Future

Окрім того, що широкі узголів'я додають спальні вишуканості, вони ще й візуально роблять її більшою. Якщо у вас вузька кімната, то широке узголів'я зробить її ширшою.



Широке ліжко в інтер'єрі / Фото Лулу та Джорджії

Широкі узголів'я здатні створити атмосферу справжнього бутик-готелю. Вони додають глибини та витонченості, перетворюючи навіть просту кімнату на шедевр дизайну.

Щоб створити позачасовий, спокійний вигляд, вибирайте розкішні тканини, такі як оксамит або льон, нейтральних тонів. Шкіра або дерев'яне оздоблення також можуть додати тепла та текстури,

– сказала Ліхтенштейн.



Розкішне узголів'я ліжка / Фото Future

Якщо ви вже оформили свою спальню у нейтральних кольорах, але вам захотілося більше барв, то їх можна отримати завдяки широкому узголів'ю. Оберіть насичений колір, який додасть настрою і цікавинки інтер'єру.

Ще одна перевага широкого узголів'я полягає у тому, що воно зручне. Якщо ви любите читати у ліжку, то з таким узголів'ям вам буде комфортно це робити. Однак обирайте такий матеріал, який можна мити.