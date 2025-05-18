Есть несколько весомых причин, почему именно такая позиция является лучшей, передает 24 Канал.

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Почему стоит ставить кровать головой к стене

Ощущение защищенности и стабильности

Человек инстинктивно стремится иметь поддержку позади себя во время отдыха или сна. Когда изголовье кровати прилегает к глухой стене, создается ощущение опоры и безопасности – как будто кто-то "прикрывает спину". Это снижает подсознательное напряжение и помогает глубже расслабиться.

Меньше шума и света

Стена сзади защищает от лишних звуков из коридора или соседних комнат. Если за спиной – окно, дверь или проход, это может вызывать частые пробуждения или тревожность. Стена же действует как естественная преграда от шума, света и сквозняков.

Лучшее планирование пространства

Кровать у стены позволяет рационально организовать комнату: оставить достаточно места для проходов, шкафов, тумбочек, а также создать симметричное, уравновешенное расположение мебели.

Как разместить кровать в спальне / Фото Michelle Berwick Design

Гармония по правилам фэн-шуй

В традициях фэн-шуй прижатое изголовье к стене символизирует прочную опору в жизни. Такой вариант считается самым благоприятным для здоровья, спокойствия и эмоционального баланса. Зато кровать посреди комнаты или у окна – символ нестабильности.

Нежелательно, чтобы три другие стороны кровати (левая, правая и нижняя) тоже были прислонены к стенам. Например, если одна сторона кровати вплотную к стене, это затрудняет доступ к ней.

Когда левая или правая сторона кровати размещена вплотную к стене, это создает негармоничный фэншуй. Наличие открытого пространства с обеих сторон кровати позволяет ци (энергии) свободно течь вокруг вас.

Практичность и поддержка для изголовья

Если кровать имеет изголовье, то стена обеспечивает ему опору – это удобно, если вы любите читать, сидеть в кровати или работать за ноутбуком. Изголовье не будет двигаться, не будет шататься, а спальня будет иметь более продуманный вид.