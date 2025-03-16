Стильна альтернатива книжковій полиці: в Instagram поділилися незвичним лайфхаком

Книги можуть перетворити простір, додавши йому стилю і затишку. Для цього варто відмовитися від традиційних полиць і спробувати альтернативу – книжкову експозицію.

Замість того щоб заповнювати цілу стіну, оберіть від чотирьох до шести книг, щоб створити стильний і персоналізований акцент на вашій тумбі біля ліжка або комоді, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Як створити книжкову експозицію своїми руками

Вирівняйте верхні краї книг, розташувавши їх поряд так, щоб вони були на одному рівні. Виміряйте близько 2,5 сантиметра нижче за найнижчу книгу та уявно проведіть лінію.

Далі виміряйте відстань від нижнього краю кожної книги до цієї лінії.

Вам знадобляться дерев'яні планки або плитки, наприклад 3,8 сантиметра х 3,8 сантиметра. Візьміть по одній для кожної книги (або дві, якщо книга товста) і відріжте кожну відповідно до ваших вимірів, щоб усі книги стали на один рівень.

Склейте деталі між собою за допомогою столярного клею. Готовий результат стане чудовим способом перетворити книги на мистецький елемент у вашому інтер'єрі.

Як створити книжкову підставку своїми руками: дивіться відео

Обираючи книги для експозиції, ви можете орієнтуватися на їхню естетику або ваші літературні вподобання. Узгоджена тематика не є обов'язковою, але може додати цілісності оформленню, якщо вибрати книги зі схожими обкладинками. Для класичного інтер'єру підійдуть вінтажні книги та перші видання. У сучасному просторі краще виглядатимуть нейтральні обкладинки.

Оскільки в цьому проєкті використовується дерево, ви можете підібрати ідеальний відтінок для своєї полиці. Для природного вигляду виберіть морилку бажаного кольору – від світлого біленого до глибокого горіхового. Для яскравішого ефекту нанесіть подвійний шар фарби. Обов'язково відшліфуйте поверхню перед фарбуванням. Глянцевий чорний створить сучасний образ. Пастельні тони підійдуть для ретро-естетики.