Як облаштувати маленьку гардеробну кімнату: 10 неймовірних ідей

Гардеробні – це втілення стильного зберігання речей. Вони можуть розміщуватися навіть у невеликих приміщеннях, у нішах чи кутах кімнати.

Гардеробну у маленькій кімнаті найкраще зробити відкритою — без дверей, оскільки ті займають місце. Треба забезпечити мінімум 60 метрів простору для підвішування речей і близько 80 метрів для проходу, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

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Як створити маленьку гардеробну

Оберіть індивідуальний дизайн / Фото Future

Індивідуальні рішення чудово підходять для невеликих гардеробних. Вони дозволяють перетворити навіть найнезручніші кути на функціональне зберігання, яке ідеально вписується у простір вашого дому.

Індивідуальний дизайн, на відміну від окремо розташованих меблів, дає змогу максимально використати кожен доступний сантиметр вашого житла. Це може бути або ідеально підігнана шафа на всю стіну, або рішення, що враховує складні архітектурні елементи – скошені стелі, димоходи чи ніші.

Максимально використовуйте освітлення / Фото Neatsmith

У великих будинках темні кольори можуть візуально зменшувати простір, а в менших приміщеннях краще використовувати світлі відтінки. Тепле вбудоване світлодіодне освітлення, дзеркальні фасади дверей і декоративне скло допоможуть максимально наповнити простір світлом і візуально його розширити.

Додайте навісні полиці / Фото Future

Використовуйте навісні настінні полиці для зберігання взуття, сумок і аксесуарів, щоб одразу зменшити візуальний безлад і надати гардеробу охайного та стильного вигляду. Дизайнери радять встановлювати полиці якомога вище, щоб повністю використовувати висоту кімнати.

Встановіть подвійні рейки для вішалок / Фото Future

Якщо у вашій гардеробній обмежена ширина, використайте її висоту. Два рівні вішаків для одягу означають удвічі більше місця для зберігання. Довші речі, такі як штани чи максі-сукні, доведеться складати навпіл на вішаку, але це цілком виправдано з точки зору ефективності.

Додайте висувні системи для зберігання

Якщо у вас багато взуття або ви просто хочете мати його під рукою, висувні секції для взуття – це чудовий і зручний спосіб інтегрувати потребу в зберіганні у ваш інтер'єр.

Зберігання взуття в закритих висувних шафках або шухлядах дозволить тримати речі охайно організованими та прихованими. Такі висувні блоки також ідеально підходять для складеного одягу, який не потрібно вішати, а також для нижньої білизни та шкарпеток. Візуальний безлад зникне, а всі дрібні речі гармонійно впишуться у простір вашої гардеробної.

Замініть острівець на туалетний столик / Фото Future

У невеликому просторі важко розмістити великий острів із місцем для сидіння, але окремо туалетний столик легко впишеться між дверима та шафами. Залежно від кількості простору, туалетний столик можна використовувати як зону для макіяжу та зберігання косметики. Або ж просто поставте на нього скриньку для прикрас чи коробку для сонцезахисних окулярів.

Використайте кут кімнати / Фото Future

Якщо в спальні є незадіяний кут, перетворіть його за допомогою ідей для вбудованої шафи — і ви отримаєте ефект гардеробної без потреби в окремій кімнаті. Полиці з одного боку ідеально підійдуть для зберігання рідше використовуваних речей, а шухляди з іншого боку — для повсякденного одягу, білизни та аксесуарів, які мають бути під рукою.

Використовуйте розсувні двері / Фото Future

Додавши розсувні двері до гардеробної, ви заощадите простір, адже не потрібно залишати місце для відкривання звичайних дверей. Окрім вільної площі на підлозі, це дозволить вам додати ще одну полицю або рейку для одягу, щоб розширити можливості зберігання.

Додайте дзеркало на всю стіну / Фото Future

Дзеркало від підлоги до стелі створить відчуття повноцінної гардеробної зони. Дзеркало також візуально розширює простір.

Мінімізуйте кількість речей / Фото Future

Один із найефективніших способів облаштувати маленьку гардеробну – це мінімізувати кількість речей у ній. Для цього не обов’язково влаштовувати глобальне прибирання – достатньо трохи впорядкувати вміст, і ви побачите, наскільки легше буде підтримувати порядок у компактному просторі.