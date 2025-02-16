Щоб безтурботно їсти і пити у вітальні: створіть столик-бильце для дивану

Розміщення напоїв і закусок на бильцях дивану часто призводить до утворення неприємних плям. Користувачка мережі запропонувала оригінальний спосіб, як безпечно їсти і пити у вітальні за допомогою саморобного столика-бильця.

Цей трюк передбачає виготовлення столика-бильця для дивану із простого сходового ступіня, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Як створити столик-бильце для дивану

Створення додаткового столика для вашого дивану вимагає лише кілька матеріалів та базових інструментів. Спочатку виміряйте довжину та ширину бильця дивану. Купіть шматок сходового ступеня розміром 1,3 сантиметра на 2,6 сантиметра довжиною близько 107 сантиметрів. Використовуйте олівець, щоб позначити виміри на деревині та розріжте її на три частини.

Середня частина, або поверхня бильця, повинна бути довшою за інші й вирізана під кутом з боків. Інші дві частини мають одну підкреслену кромку, яка щільно прилягає до більшої частини з обох боків.

Після того як усі частини вирізані, ретельно відшліфуйте їх. На кожній похилій кромці нанесіть велику кількість дерев'яного клею та зафіксуйте частини за допомогою струбцин. Після того, як всі три сторони бильця надійно з'єднані, залиште клей до повного висихання.

Як зробити столик-бильце: дивіться відео