Этот трюк предусматривает изготовление столика-подлоктник для дивана из простого лестничного ступенька, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Как создать столик-подлокотник для дивана

Создание дополнительного столика для вашего дивана требует лишь несколько материалов и базовых инструментов. Сначала измерьте длину и ширину подлоктника дивана. Купите кусок лестничной ступени размером 1,3 сантиметра на 2,6 сантиметра длиной около 107 сантиметров. Используйте карандаш, чтобы обозначить измерения на древесине и разрежьте ее на три части.

Средняя часть, или поверхность подлоктника, должна быть длиннее других и вырезана под углом по бокам. Другие две части имеют одну подчеркнутую кромку, которая плотно прилегает к большей части с обеих сторон.

После того как все части вырезаны, тщательно отшлифуйте их. На каждой наклонной кромке нанесите большое количество деревянного клея и зафиксируйте части с помощью струбцин. После того, как все три стороны подлоктника надежно соединены, оставьте клей до полного высыхания.

Как сделать столик-подлоктник: смотрите видео