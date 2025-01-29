Хитрі способи, як зробити невеликий будинок у десять разів більшим

Не у всіх є можливість придбати просторе та велике житло. Однак, правильно підібраний інтер'єр може творити дива. Знаючи кілька хитрих лайфгаків, навіть маленьку квартиру можна візуально збільшити у кілька разів.

Маленький простір – це не вирок. Його можна облаштувати так, що він здаватиметься більшим. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на The Spruce.

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Як візуально збільшити простір

Дизайнерка інтер'єру Кеті Куо радить погратися з природним світлом, адже чим більше сонячні промені осяюють простір, тим більшим він здається. Це не означає, що потрібно робити дірку у стіні і ставити панорамні вікна, є простіший шлях. Дзеркало на стіні навпроти вікна відбиватиме природне світло і робитиме кімнату більшою і світлішою.



Дзеркало має важливу перевагу у маленькому просторі / Фото Брекстон Коул

У маленькому просторі важливо обирати лише світлі кольори фарби для стін. Це може бути бежевий, колір слонової кістки, ніжно-рожевий та інші пастельні відтінки. Такі кольори краще відбивають природне світло і візуально збільшують простір.

Світліші кольори стін допоможуть створити ілюзію глибини та простору. Хоч темні кольори стін часто дуже красиві, та вони можуть створювати відчуття ваги та створювати межі того, де починається й закінчується кімната,

– сказала дизайнерка.

До вибору меблів та їхнього розміщення у маленькому просторі потрібно підійти дуже ретельно. Дизайнерка Елізабет Вергара радить уникати великих предметів, які можуть домінувати у просторі. Меблі варто розташувати так, щоб зберегти достатньо місця для проходу. Ще одна дизайнерська хитрість – обирати диван і крісла з піднятими ніжками, щоб створити додатковий відкритий простір.

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Крім того, для маленьких кімнат краще обирати функціональні меблі.

Меблі, які виконують кілька функцій, – це виграш для невеликого простору. Пуфики для зберігання речей, які можуть функціонувати як додаткове місце для сидіння, коли у вас велика кількість гостей, журнальні столики з кількома рівнями полиць під поверхнею та медіашафи з великою кількістю висувних ящиків – усе це чудовий вибір,

– додала Кеті Куо.

Також дизайнери радять активно використовувати вертикальний простір. Обирайте шафи до стелі, щоб задіяти кожен вільний метр.



Вертикальне зберігання речей стане рятівником / Фото houseofchais

А щоб додати невеликому простору більше розкоші й елегантності, використовуйте довгі штори. Та важливо, щоб вони йшли від самої стелі, адже лише так можна збільшити простір.