Маленькое пространство – это не приговор. Его можно обустроить так, что оно будет казаться большим. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на The Spruce.

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Как визуально увеличить пространство

Дизайнер интерьера Кэти Куо советует поиграть с естественным светом, ведь чем больше солнечные лучи озаряют пространство, тем больше оно кажется. Это не значит, что нужно делать дырку в стене и ставить панорамные окна, есть более простой путь. Зеркало на стене напротив окна будет отражать естественный свет и делать комнату больше и светлее.



Зеркало имеет важное преимущество в маленьком пространстве / Фото Брекстон Коул

В маленьком пространстве важно выбирать только светлые цвета краски для стен. Это может быть бежевый, цвет слоновой кости, нежно-розовый и другие пастельные оттенки. Такие цвета лучше отражают естественный свет и визуально увеличивают пространство.

Светлые цвета стен помогут создать иллюзию глубины и пространства. Хотя темные цвета стен часто очень красивые, но они могут создавать ощущение тяжести и создавать границы того, где начинается и заканчивается комната,

– сказала дизайнер.

К выбору мебели и их размещения в маленьком пространстве нужно подойти очень тщательно. Дизайнер Элизабет Вергара советует избегать больших предметов, которые могут доминировать в пространстве. Мебель следует расположить так, чтобы сохранить достаточно места для прохода. Еще одна дизайнерская хитрость – выбирать диван и кресла с поднятыми ножками, чтобы создать дополнительное открытое пространство.

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Кроме того, для маленьких комнат лучше выбирать функциональную мебель.

Мебель, которая выполняет несколько функций, – это выигрыш для небольшого пространства. Пуфики для хранения вещей, которые могут функционировать как дополнительное место для сидения, когда у вас большое количество гостей, журнальные столики с несколькими уровнями полок под поверхностью и медиашкафы с большим количеством выдвижных ящиков – все это отличный выбор,

– добавила Кэти Куо.

Также дизайнеры советуют активно использовать вертикальное пространство. Выбирайте шкафы до потолка, чтобы задействовать каждый свободный метр.



Вертикальное хранение вещей станет спасителем / Фото houseofchais

А чтобы добавить небольшому пространству больше роскоши и элегантности, используйте длинные шторы. Важно, чтобы они шли от самого потолка, ведь только так можно увеличить пространство.