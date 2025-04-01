Як обрати тканину для дивана, щоб він прослужив роками

Вибір найкращої тканини для дивана є важливим рішенням як з естетичного, так і з практичного погляду. Важливо обрати ту тканину, яка найкраще підійде для стилю життя господарів та самого дивана.

24 Канал з посиланням на The Spruce розповідає про найпопулярніші тканини та їхні переваги і недоліки.

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Бавовна

Бавовна найкраще підходить для теплого клімату, де потрібні "дихаючі" тканини. Цією тканиною можна оббити диван у будь-якому стилі. Він буде м'який та зручний. Перевагою бавовни є те, що вона легко чиститься та довговічна.

Однак важливо, щоб бавовняна тканина була оброблена. Саме це робить її стійкою до плям.

Льон

Льон – це якісний та екологічно чистий дизайнерський матеріал, який надасть дивану легкості. Він зігріває взимку й охолоджує влітку. Однак лляний диван має один мінус – фарбована тканина з часом може вигоріти, якщо на неї потраплятиме сонячне проміння.

Шерсть

Шерстяний диван ідеальний для приміщень з інтенсивним рухом, адже навіть через роки він буде м'яким. Крім того, шерсть стійка до плям і легко чиститься.

Оксамит

Цю тканину краще обирати для приміщень з меншою кількістю людей, оскільки диван з оксамиту з часом може втрачати свій вигляд. Та його естетичні якості чудові – м'який оксамитовий диван додасть елегантності і вишуканості офіційним приміщенням.

Синель

Синель є м'якою на дотик і міцнішою за оксамит. Такий диван легко чиститься, а тому його можна ставити у будинках, де живуть діти.



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Шкіра

Шкіряний диван – це класичний та позачасовий варіант, який підійде для будь-якого простору. Шкіра проста у догляді та стійка до плям. Крім того, вона чудово підійде для алергіків, оскільки є гіпералергенною.

Поліестер

Перевагою поліестеру є те, що він дешевший за натуральні матеріали, як от шерсть. Ця синтетична тканина міцна, стійка до вицвітання та легка у догляді. Однак поліестер не варто обирати у вологому або теплому кліматі, оскільки він не пропускає повітря.

Мікрофібра

Ця штучна та м'яка на дотик тканина не поглинає рідину, однак може вбирати у себе пил та шерсть. Саме тому диван з мікрофібри не варто купувати власникам домашніх тварин.

Під час купівлі дивана потрібно обирати тканину з огляду на ваш спосіб життя і простір, у якому стоятиме диван. Так ви точно не прогадаєте і залишитеся задоволені своїм вибором.