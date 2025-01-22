Які кольори додати в інтер'єр нейтральної вітальні, щоб не порушити загальну схему

Стримані та нейтральні простори потроху виходять з моди. Дизайнери радять доповнювати повністю бежеві чи сірі кімнати цікавими акцентами.

Дизайнери інтер'єру назвали кольори, які можна додати у нейтральну вітальню і не боятися, що вони зіпсують інтер'єр. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Livingetc.

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Які кольори збагатять нейтральний інтер'єр

Багато хто недооцінює освітлення, та воно дуже важливе для загальної естетики простору. Якщо вікна у кімнаті виходять на північ, то зазвичай вони мають холодне природне освітлення. Бурштиновий і теракотовий кольори здатні візуально зробити простір теплішим. Тому саме їх дизайнери радять додати у нейтральний холодний простір.

Щоб урівноважити холодне світло, нанесіть теплі тони, як-от ніжно-теракотовий, золотисто-жовтий або приглушені рум'яна у вигляді декоративних подушок, килимів і штор,

– сказала експерт із кольору та дизайну C2 Paint Філіппа Радон.

Зручне крісло в оксамитовому помаранчевому кольорі можна доповнити керамічною лампою бурштинового кольору або твором мистецтва в золотій рамі. Так інтер'єр матиме цілісний вигляд.



Теплі відтінки збагатять нейтральний простір / Фото Wendy Labrum Interiors

Синій колір має багато різних відтінків, та практично усі з них можуть доповнити нейтральний інтер'єр. Глибокий синій, колір індиго чи ніжно-блакитний здатні стати розкішним акцентом у кімнаті.

Ці тони створюють приємну атмосферу елегантності та спокою, не додаючи відчуття важкості в кімнаті. Блакитний додає приємний відтінок драматизму, а нейтральна основа справді допомагає зберегти речі під контролем,

– пояснив дизайнер Стівен Мена.



Синій колір в інтер'єрі / Фото Кріс Коу

Зелені кольори додадуть нейтральній схемі більше енергії та відчуття спокою. Бежевий диван можна доповнити смарагдовими подушками, а на вікна повісити ніжні шавлієві штори. Вони достатньо світлі, щоб кімната була повітряною, але й досить барвисті, щоб розбавити нейтральну схему.

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Багато людей бояться використовувати такі яскраві кольори як червоний чи фіолетовий в інтер'єрі. Та насправді у бежевому чи сірому просторі ці відтінки матимуть стильний та елегантний вигляд.

Якщо ваша нейтральна вітальня здається надто м'якою, виберіть килим у перському стилі насичених тонів, таких як бордовий, темно-синій і кремовий. Це особливо добре працює, якщо ваші меблі мають відтінки бежевого або темно-коричневого,

– сказала дизайнерка інтер'єру Джоді Пітерман.



Бордовий колір в інтер'єрі / Фото Read McKendree

Рожевий колір ідеально підійде для любителів спокійних та затишних інтер'єрів. Цей відтінок може вдало доповнити як бежевий, так і сірий простір. Можна додати м'які меблі рожевого кольору, штори, журнальний столик або декорації.



Рожевий диван у нейтральному інтер'єрі / Фото M.Naeve

Якщо ви не хочете повністю змінювати інтер'єр чи купувати нові меблі, тоді яскраві акценти можна додати у вигляді штор, подушок, картин і ваз.