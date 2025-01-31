Псують вигляд кімнати і зменшують продуктивність: 4 найгірших кольори для домашнього офісу

Незалежно від того, чи ви завжди працюєте з дому, чи лише час від часу приходите в свій офіс для робочих дзвінків, дизайн цього простору суттєво впливає на вашу продуктивність. Одним з ключових елементів у створенні ефективної атмосфери домашнього офісу є вибір відповідного кольору фарби.

Проте є кольори, які дизайнери виокремили як ті, що точно не підходять для цього приміщення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на marthastewart.

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Яскраво-жовтий. З правильними відтінками жовті стіни можуть допомогти вам створити затишне та приємне робоче місце, однак неправильний вибір може викликати у вас відчуття стресу та тривоги. Можна вибрати жовтий із зеленим чи теплий медово-жовтий. Ці тони мають більше глибини та тепла, і вони добре поєднуватимуться з низкою інших кольорів.

Білий. Багато кому подобається домашній офіс в білому кольорі. Однак якщо ви проводите день, сидячи за робочим столом, холодні білі стіни можуть зробити цей простір незавершеним. Натомість можна спробувати створити продуману естетику, яка демонструватиме вашу особистість. Загалом фахівці рекомендують вибрати нейтральні кольори з м’яким відтінком.

Безумовно, є більш захоплюючі кольори на вибір, які все одно забезпечуватимуть нейтральний вигляд. Спробуйте теплий кремовий, світло-жовтий або блідо-блакитний,

– радять спеціалісти.



Фахівці не рекомендують фарбувати домашній офіс в чисто білий колір / Фото TheStandingDesk

Зелений колір Келлі. Багато відтінків зеленого сприяють створенню заспокійливої та органічної атмосфери в приміщенні, сприяють зосередженості та продуктивності. Однак важливо зазначити, що сміливі, яскраві відтінки, такі як зелений Келлі, можуть не мати такого ж ефекту.

Червоний. Справжній основний червоний колір, який часто асоціюється з пожежними машинами, яблуками та вишнями, має тенденцію тримати розум у стані підвищеної настороженості. Цей колір може створювати некомфортний фон і справляти сильне і суворе враження. Замість цього оберіть відтінок із глибокими коричневими відтінками або рожеві рум’яна.