Які кольори здатні підняти вартість житла: результати дослідження

Правильний колір фарби може повністю змінити відчуття від простору, але коли справа доходить до продажу, особисті вподобання варто відкласти. Раніше рієлтори рекомендували нейтральні відтінки на кшталт «мілленіал-сірого» чи бежевого.

Відома американська компанія з ринку технологічної нерухомості Zillow опитала понад 4 000 покупців, щоб дізнатися, які кольори впливають на продажну ціну будинку, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and gardens.

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У які кольори пофарбувати стіни

Експерти оцінили десять кольорів за впливом на бажання купити житло та суму, яку готові були б заплатити.

Покупці вважають оливково-зелений і темно-синій сучасними кольорами, що позитивно впливає на сприйняття всього будинку. Ці відтінки асоціюються з органічним модерном – естетикою, яка базується на природних матеріалах, такі як дерево і камінь. Вони викликають відчуття спокою та гармонії.

Який колір обрати для квартири / Фото Dane Tashima

Кольори фарби, які підвищують вартість житла:

Зелений – головний колір для кухні цього року. Оливково-зелений найбільше сподобався покупцям;

найбільше сподобався покупцям; Спальні в темно-синьому кольорі викликали особливий інтерес. Відтінок відповідає трендам органічного модерну.

викликали особливий інтерес. Відтінок відповідає трендам органічного модерну. Вугільно-сірий посів перше місце як найкращий колір для вітальні. Хоча темно-зелений і синій теж популярні, вугільний сірий – універсальний варіант, який добре працює і в кухнях, і в спальнях.

посів перше місце як найкращий колір для вітальні. Хоча темно-зелений і синій теж популярні, вугільний сірий – універсальний варіант, який добре працює і в кухнях, і в спальнях. Покупцям найбільше сподобались відтінки середньої насиченості коричневого в ванних кімнатах. Вони виявилися ефективнішими за традиційні холодніші тони, до яких звикли покупці.

Кольори, що знижують вартість нерухомості: яскраво-жовтий та червоний. Особливо не рекомендується використовувати такі кольори у вітальні та спальні.