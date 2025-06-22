Які кольори здатні підняти вартість житла: результати дослідження
- Компанія Zillow дослідила, які кольори впливають на продажну ціну будинку, опитавши понад 4 000 покупців.
- Популярними кольорами, що підвищують вартість житла, є оливково-зелений, темно-синій, вугільно-сірий і відтінки середньої насиченості коричневого.
Правильний колір фарби може повністю змінити відчуття від простору, але коли справа доходить до продажу, особисті вподобання варто відкласти. Раніше рієлтори рекомендували нейтральні відтінки на кшталт «мілленіал-сірого» чи бежевого.
Відома американська компанія з ринку технологічної нерухомості Zillow опитала понад 4 000 покупців, щоб дізнатися, які кольори впливають на продажну ціну будинку, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and gardens.
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У які кольори пофарбувати стіни
Експерти оцінили десять кольорів за впливом на бажання купити житло та суму, яку готові були б заплатити.
Покупці вважають оливково-зелений і темно-синій сучасними кольорами, що позитивно впливає на сприйняття всього будинку. Ці відтінки асоціюються з органічним модерном – естетикою, яка базується на природних матеріалах, такі як дерево і камінь. Вони викликають відчуття спокою та гармонії.
Який колір обрати для квартири / Фото Dane Tashima
Кольори фарби, які підвищують вартість житла:
- Зелений – головний колір для кухні цього року. Оливково-зелений найбільше сподобався покупцям;
- Спальні в темно-синьому кольорі викликали особливий інтерес. Відтінок відповідає трендам органічного модерну.
- Вугільно-сірий посів перше місце як найкращий колір для вітальні. Хоча темно-зелений і синій теж популярні, вугільний сірий – універсальний варіант, який добре працює і в кухнях, і в спальнях.
- Покупцям найбільше сподобались відтінки середньої насиченості коричневого в ванних кімнатах. Вони виявилися ефективнішими за традиційні холодніші тони, до яких звикли покупці.
Кольори, що знижують вартість нерухомості: яскраво-жовтий та червоний. Особливо не рекомендується використовувати такі кольори у вітальні та спальні.