7 кольорів, які ідеально поєднуються зі світло-сірим в інтер'єрі

Світло-сірий колір – універсальна основа для створення стильного та затишного інтер'єру. Він поєднує в собі елегантність, спокій і нейтральність, що дозволяє експериментувати з палітрою та акцентами. Правильно підібрані додаткові кольори здатні зробити приміщення теплішим або яскравішим, підкреслюючи його атмосферу.

24 Канал з посиланням на The Spruce називає 10 кольорів, які чудово доповнюють сірий інтер'єр.

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Найкращі додаткові кольори для сірого інтер'єру

Поєднання сірого та білого кольорів в інтер'єрі створює легку та невимушену атмосферу. Такий дизайн інтер'єру ніколи не втратить актуальність і не набридне з роками. Білі стіни та сірі меблі створюють глибину, а також додають чітких ліній.



Біло-сіра кухня / Фото deVOL

Доповненням до сірої спальні може стати рожевий. Цей колір здатний додати більше м'якості, затишку та настрою. Крім того, рожевий та сірий можуть створити контраст, який буде одночасно грайливим та витонченим. Найкращим таке поєднання є для дитячої або кімнати для підлітків.



Рожевий та сірий в інтер'єрі / Фото marypattondesign

Червоний колір – це розкішний акцент для сірого простору. Невеликі червоні деталі миттю зроблять сірий простір цікавішим та стильнішим.



Червоні деталі в інтер'єрі / Фото Studio Peake

Жовтий та сірий – це вже традиційне поєднання. Для створення більш традиційного та пастельного інтер'єру дизайнери радять обирати блідо-жовтий, а для яскравого та сучасного контрасту – гірчичний.



Стильна вітальня / Фото Сари Лігорріа-Трамп

Зелений – це універсальний колір, який поєднується практично з усіма кольорами, тож сірий не є виключенням. Сіра кімната зі смарагдовими шторами або оливковими меблями – це стильне і вишукане рішення.



Акцентний зелений диван / Фото Pinterest

Теплі дерев'яні відтінки у поєднанні з сірим кольором створюють збалансований інтер'єр. Ці кольори чудово підійдуть для модерного, мінімалістичного або скандинавського стилів інтер'єру.



Дизайн інтер'єру / Фото dburnsinteriors

Поєднання світло-блакитного і сірого створить ніжний та затишний інтер'єр, який нагадуватиме атмосферу прибережного будиночка.



Дизайн спальні / Фото dburnsinteriors

Палітра кольорів, які поєднуються з сірим, насправді дуже велика. Ви можете обрати будь-який колір і нейтральний сірий простір дозволить йому відкритися по-новому.