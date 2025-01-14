Це відразу впадає в око: які 5 місць видають безлад у вітальні

Іноді навіть після прибирання дім може здаватися захаращеним. Професійні організатори назвали 5 факторів, які одразу свідчать про безлад у вітальні. Якщо їх не усунути, то й чистоти ви не побачите.

Іноді неочевидні речі можуть створювати відчуття безладу і захаращеності. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на The Spruce.

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Що створює безлад у вітальні

Журнальний столик. На журнальному столику повинні лежати лише найнеобхідніші речі. Якщо залишати на ньому документи, пульт від телевізора, напої тощо, то це псуватиме весь простір. Такий інтер'єр ніколи не матиме чистий та охайний вигляд.

Безлад на книжковій полиці. Тримати книжкові полиці у структурованому порядку дуже важливо. Продумайте собі цікавий дизайн, додайте декорації, розмістіть книги за кольорами – це допоможе створити вау-ефект і додасть кімнаті індивідуальності. Водночас книжкові полиці, на яких зберігається надто багато предметів, ніколи не матимуть стильного вигляду.

Забагато меблів. Зазвичай люди бояться, аби вітальня не здавалася пустою. Однак насправді куди гірше – засунути у неї надто велику кількість меблів.

Колекція невідповідних стільців, столиків або пуфів може зробити кімнату хаотичною. Коли на кожній стіні є кілька предметів меблів, у просторі дуже мало місця для дихання, немає потоку,

– сказала професійна організаторка Перрі Кеш.

Відсутність закритого сховища. Дуже важливо, щоб у кімнаті були шафи або тумби, у яких можна заховати речі. Відкриті полиці створюватимуть візуальний шум, у такому приміщенні буде важко відчути спокій.

Зберігання предметів, яким не місце у вітальні. Потрібно усвідомити, що у вітальні мають зберігатися лише ті речі, які призначені для вітальні – диван, журнальний столик, телевізор, книжкова полиця тощо. Переноски для тварин, нерозпаковані коробки, велика кількість одягу і так далі – мають зберігатися в іншому місці.