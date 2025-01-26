Ніколи не купуйте це у свою спальню: 4 речі, які зіпсують інтер'єр

Здавалося б, що створити затишну спальню – це просто: зручне ліжко, красивий текстиль, розкішна люстра. Однак навіть найвдаліший дизайн можна легко зіпсувати, якщо додати речі, які зовсім не пасують до цієї кімнати.

На сторінці @blink.design розповіли про речі, які точно зіпсують інтер'єр спальні. Про це повідомляє 24 Канал.

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Який декор зіпсує інтер'єр спальні

Ніколи не купуйте готові комплекти меблів у спальню, як-от шафу, ліжко і приліжкові тумби. На перший погляд, може здатися, що це хороша ідея. Мовляв, усі меблі підібрані під колір і в один стиль. Однак це не так. Готові комплекти лише дешевитимуть інтер'єр й, крім того, вони вже давно не актуальні. Краще обирати різні меблі й поєднувати текстури й кольори.



Інтер'єр спальні / Фото Max Vakhtbovycn

Текстиль з яскравими принтами на покривалах, шторах та постільній білизні – це ще один антитренд. Краще обирати стримані кольори, які доповнять інтер'єр. Відтінки можуть бути насичені й глибокі або ніжні й світлі.

Також дизайнери рекомендують уникати маленьких килимків. Вони мають невдалий вигляд у поєднанні з великим ліжком чи диваном. Краще обрати великий килим, який буде візуально збільшувати простір кімнати.

Бра на батарейках краще уникати, адже це неекономно. Продумайте розміщення під бра ще під час ремонту і зробіть для них виводи.