Домашні синоптики: які кімнатні рослини ефективно передбачають погоду

Деякі кімнатні рослини здатні передбачати зміну погоди. Їхні листя, квіти чи навіть запах можуть подавати сигнали про наближення дощу, зміну вологості або атмосферного тиску.

Рослини мають чутливі механізми, які допомагають їм виживати у природі. Вони реагують на зміну тиску, світла, вологості та температури. У домашніх умовах ці реакції стають помітними і можуть слугувати як природні індикатори погоди, передає 24 Канал.

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Кімнатні "передвісники" похолодання, спеки та опадів

Сансевієрія (Тещин язик)

Перед дощем її листя можуть ставати м'якшими або злегка згортатися. Це пов'язано з коливаннями вологості в повітрі / Фото з відкритих джерел

Оксаліс (Кислиця)

Листя кислиці складаються вночі або перед зміною погоди / Фото з відкритих джерел

Якщо вона "засинає" ще вдень – слід чекати дощу або похолодання

Гібіскус

Перед змінами погоди його квіти можуть розкриватися або опадати швидше / Фото з відкритих джерел

Особливо гібіскус чутливий до вологості та перепадів температур.

Монстера

Перед дощем може "плакати" – на її листках з'являються краплі вологи. Це явище називається гутація і виникає через надлишок вологи в ґрунті та підвищену вологість повітря / Фото з відкритих джерел

Алоказія

Перед дощами на її листі можна побачити прозорі крапельки води, навіть якщо погода все ще стоїть сонячна / Фото з відкритих джерел

Спатифілум

Його листя можуть поникати або згортатися, реагуючи на сухість або перепади вологості – іноді навіть раніше, ніж це відчує людина / Фото з відкритих джерел

Індійська канна

Ще одна тропічна рослина, на листі якої з'являється волога перед дощем / Фото з відкритих джерел

Бальзамін

Якщо на стеблах цієї рослини видно крапельки води, отже, день буде сонячним, сухим і теплим / Фото з відкритих джерел

Кипарисовик, кімнатні сорти троянд

Значно посилюється аромат цих квітів перед тим, як має піти дощ / Фото з відкритих джерел