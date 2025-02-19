Як за допомогою штор зробити маленьку вітальню більшою: 4 хитрі способи

Віконні штори впливають на розміри кімнати. Так, невеличка вітальня може стати більш просторішою.

Аби маленьке приміщення видавалося більшим, ніж є насправді, потрібно правильно повісити штори. Експерти підказали чотири хитрі трюки, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

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Як візуально збільшити вітальню

Передусім, дизайнери радять обирати штори до підлоги. Тоді стеля видаватиметься вищою, а сама кімната – просторішою.

Довгі штори вивищують кімнату / Фото Future PLC / Moon Ray

Для маленької вітальні найбільше підійдуть штори з легких матеріалів, які дозволять світлу проникати в кімнату. Це може бути вуаль або льон. Природне освітлення візуально розширить приміщення і надасть йому стилю.

Для маленьких приміщень варто обирати штори з легких матеріалів / Фото Future PLC / James French

При виборі кольору штор для вашої вітальні слід пам'ятати, що темні відтінки зменшують простір, а світлі відтінки – розширюють. Дизайнери радять уникати таких кольорів, як темно-синій і антрацит на користь білого, блідо-блакитного, шавлієвого, бежевого і сірого.

Темні відтінки зроблять вітальню затісною, а світлі, навпаки, просторою / Фото Future PLC / Polly Wreford

Один із найбільш поширених стереотипів щодо маленьких просторів – це те, що в них не можна використовувати візерунки. Насправді це не так. Є кілька візерунків, які особливо добре підходять для невеликих віталень, але найкращими і найпопулярнішими є смуги.

Найкраще для віталень невеликого розміру пасуватимуть штори у смужку / Фото Future PLC / Polly Wreford