Зелена зона релаксу: які рослини ідеально підходять для ванної кімнати

Ванна кімната – це місце, де ми відпочиваємо та перезавантажуємося. Додати природного затишку і свіжості можна за допомогою кімнатних рослин. Однак важливо знати, які з них добре почуватимуться у вологому та слабоосвітленому приміщенні.

24 Канал підготував добірку про невибагливих кімнатних рослин, які можуть рости у ванній.

Читайте також Як красиво і за копійки сховати простір під ванною: ідея з TikTok

Якщо у ванній є природне світло

Сансев'єрія (тещин язик). Ця рослина добре переносить підвищену вологість і нестачу світла. Ще одна її перевага – вона не потребує частого поливу. То ж якщо ви забудете про цей вазон, з ним нічого не станеться.



Сансев'єрія чудово підійде для ванної / Фото Pinterest

Спатифілум (жіноче щастя). Цей вазон обожнює вологе повітря, то ж ванна стане для нього ідеальним місцем. Крім того, він цвіте навіть при розсіяному світлі.



Спатифілум має білий цвіт / Фото Pinterest

Папороть – це класика для ванної. Вона обожнює вологу, але також потребує регулярного обприскування та розсіяного світла.

Хлорофітум (зелена лілія). Найбільшою перевагою цієї рослини є те, що вона дуже проста у догляді й добре очищає повітря. Найкращий варіант – це розмістити хлорофітум на підвісний горщик у ванній.



Хлорофітум підходить для ванної / Фото Pinterest

Заміокулькас (доларове дерево). Любить вологе повітря, але не потребує частого поливу. Заміокулькас можна поливати раз в три тижні, то ж він ідеальний варіант для людей, які багато подорожують і рідко бувають вдома. У ванній цей вазон може рости навіть якщо природного світла майже немає.

Орхідея. Ця ніжна рослина добре почувається у волозі, але потребує помірного освітлення.

Якщо природного світла взагалі немає

Якщо ванна кімната без вікон, то список кімнатних рослин значно звужується. У ньому залишається заміокулькас, сансев'єрія та хлорофітум. Також у такій ванній можна поставити:

аспідістру – вона витримує навіть дуже несприятливі умови;

аглаонему.

Однак у таких випадках варто періодично виносити рослини до світла – хоча б на кілька годин на вихідних. Або ж можна придбати для них спеціальні фітолампи.

Ванна є сприятливим місцем для тропічних рослин завдяки підвищеній вологості, однак за відсутності світла потрібно подбати про додаткові варіанти.