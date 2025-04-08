Зелена зона релаксу: які рослини ідеально підходять для ванної кімнати
- Сансев'єрія, спатифілум, папороть, хлорофітум, заміокулькас та орхідея підходять для ванної кімнати.
- Однак якщо у ванній взагалі нема світла, то список рослин зменшується.
Ванна кімната – це місце, де ми відпочиваємо та перезавантажуємося. Додати природного затишку і свіжості можна за допомогою кімнатних рослин. Однак важливо знати, які з них добре почуватимуться у вологому та слабоосвітленому приміщенні.
24 Канал підготував добірку про невибагливих кімнатних рослин, які можуть рости у ванній.
Читайте також Як красиво і за копійки сховати простір під ванною: ідея з TikTok
Якщо у ванній є природне світло
Сансев'єрія (тещин язик). Ця рослина добре переносить підвищену вологість і нестачу світла. Ще одна її перевага – вона не потребує частого поливу. То ж якщо ви забудете про цей вазон, з ним нічого не станеться.
Сансев'єрія чудово підійде для ванної / Фото Pinterest
Спатифілум (жіноче щастя). Цей вазон обожнює вологе повітря, то ж ванна стане для нього ідеальним місцем. Крім того, він цвіте навіть при розсіяному світлі.
Спатифілум має білий цвіт / Фото Pinterest
Папороть – це класика для ванної. Вона обожнює вологу, але також потребує регулярного обприскування та розсіяного світла.
Хлорофітум (зелена лілія). Найбільшою перевагою цієї рослини є те, що вона дуже проста у догляді й добре очищає повітря. Найкращий варіант – це розмістити хлорофітум на підвісний горщик у ванній.
Хлорофітум підходить для ванної / Фото Pinterest
Заміокулькас (доларове дерево). Любить вологе повітря, але не потребує частого поливу. Заміокулькас можна поливати раз в три тижні, то ж він ідеальний варіант для людей, які багато подорожують і рідко бувають вдома. У ванній цей вазон може рости навіть якщо природного світла майже немає.
Орхідея. Ця ніжна рослина добре почувається у волозі, але потребує помірного освітлення.
Якщо природного світла взагалі немає
Якщо ванна кімната без вікон, то список кімнатних рослин значно звужується. У ньому залишається заміокулькас, сансев'єрія та хлорофітум. Також у такій ванній можна поставити:
- аспідістру – вона витримує навіть дуже несприятливі умови;
- аглаонему.
Однак у таких випадках варто періодично виносити рослини до світла – хоча б на кілька годин на вихідних. Або ж можна придбати для них спеціальні фітолампи.
Ванна є сприятливим місцем для тропічних рослин завдяки підвищеній вологості, однак за відсутності світла потрібно подбати про додаткові варіанти.