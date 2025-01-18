Якщо хочеться барв: Pinterest назвав наймодніші веселі кольори інтер'єру

Pinterest завжди ділиться своїми спостереженнями щодо популярних кольорів на рік. На цей раз сервіс спрогнозував трендову палітру яскравих відтінків.

Якщо ви не боїтеся сміливого та максималістичного інтер'єру, то ця підбірка стане в пригоді. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Better Homes & Gardens.

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Які яскраві кольори зараз у тренді

Вишневий колір – стане найбільш популярним і трендовим кольором у 2025 році. Він буде всюди – у моді, інтер'єрі, побуті. Особливо популярним цей відтінок є серед міленіалів і покоління Z. Дизайнери радять додавати його до інтер'єру поступово – наприклад, чохли на подушки, маленькі деталі цього кольору. Якщо вам хочеться більше вишневого, тоді можна купити велике й зручне крісло.



Вишневі обідні стільці / Фото Pinterest

Масляно-жовтий колір – це про химерність та сюрреалістичність. Однак в інтер'єрі він може бути дуже корисним, адже додасть тепла, домашнього затишку і яскравості. Цей відтінок можна використати на стіні, кухні або ж придбати невеликі акценти – вазу чи каструлі.



Дизайн масляно-жовтої кухні / Фото Джон Груен

Бузковий колір популярний у манікюрі та макіяжі, однак дизайнери запевняють, що він матиме чудовий вигляд і в інтер'єрі. Він додасть йому свіжості та ніжності.



Бузковий колір в інтер'єрі / Фото Behr

Зелений колір завжди у тренді, однак у цьому році варто придивитися до "кольору кропу". Саме цей відтінок зеленого буде найпопулярнішим. Він чудово підійде для домашнього офісу, оскільки може створити відчуття єднання з природою. Також його використовують на кухні. Та якщо для вас такий дизайн надто сміливий, тоді можна обрати зелений посуд або диван.



Зелена кухня / Фото Девід Цай

Не обов'язково перемальовувати стіни у трендовий колір чи купувати нові меблі. Якщо на тотальне оновлення інтер'єру нема коштів, тоді трендові відтінки можна додавати завдяки декораціям та текстилю.